Cem Yılmaz: Kızları saklayın

Cem Yılmaz, bir kozmetik markasının ürün müdürü olan eski sevgilisi Özge Sabuncu ile gece turuna çıktı. Ünlü komedyen ilk olarak Sabuncu ve oyuncu arkadaşı Tuba Ünsal’la Bebek’teki Backyard adlı spor merkezinde spor yaptı. 4 saat kadar spor salonunda kalan Yılmaz ardından Sabuncu ve Ünsal’la Etiler’de bir restorana gitti. Etrafa gülücükler saçan Cem Yılmaz muhabirlere “Ben çok iyiyim. Ben çok mutluyum. Sizler de iyi olun” dedi.





Mekânda 3 saat kaldıktan sonra ayrılan Yılmaz, muhabirlerin hâlâ dışarıda beklediklerini görünce “Kızları saklayın” diyerek valelere seslendi. Bir muhabirin, “Özge Hanım’la sizi Tuba Ünsal tanıştırdı diye duyduk” sözlerine Özge Sabuncu, “Yazma” diye karşılık verdi. Sabuncu’nun tepkisine kahkaha atan Yılmaz, “Yazmayın, yazmayın, ne yazayım abime” diye espri yaptı.

Komedyen yemeğin ardından Özge Sabuncu ve Tuba Ünsal ile Levent’teki evine gitti. Aracını park etmek için garajın kapısının açılmasını bekleyen Yılmaz, defalarca kornaya bastı. Komedyen, güvenliğin yerinde olmadığını görünce camı açarak, “Evime giremiyorum. Help me” diye bağırdı.



