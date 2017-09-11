Ünlü sunucu Cem Sünbül 42 yıl sonra annesini buldu... Cem Sünbül kimdir?

Teknolojik' isimli programı sunan Cem Sünbül, 'Yaşamdan Hikayeler'e konuk oldu. 28 yaşında evlatlık olduğunu öğrendiğini belirten Cem Sünbül, kendisini büyüten aileye evlatlık verildiğini söyledi. Kendisini büyüten ailenin çocuk sahibi olamadığını ve bu nedenle bir hemşire aracılığıyla İstanbul'un en büyük kadın doğum hastanesinden evlatlık alındığını dile getiren sunucu, "Öz annem beni öldü biliyor. Üvey teyzem aracılığıyla beni büyüten aileye verildim" dedi. Cem Sünbül, bu güne kadar kendi çabalarıyla öz ailesini bulmaya çalıştığını, kendisini büyüten ailenin üzülmesini istemediği için onlar hayattayken aramadığını belirtti. Ünlü sunucu, kendisini büyüten anne ve babasının hayatını kaybettiğini ve öz ailesini artık bulmak istediğini vurguladı.
CEM SÜNBÜL KİMDİR?
Cem Sünbül 1975 yılının Mart ayında Zeynepkamil hastanesinde İstanbul, Üsküdar’da dünyaya geldi. Şu an kapalı olan Yunus Emre Koleji’nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. İş hayatına ilk olarak Fenerbahçe FM’de DJ olarak başlayan Cem Sünbül, daha sonra bilgisayar satış ve servisinde çalıştı ve 2002 yılında bünyesinde Chip ve Level dergilerinin olduğu Vogel Yayıncılık’ın IT Business Weekly Dergisi’nde editör olarak çalıştı. Aynı dönemde MMC müzik kanalında, Technology Channel adlı teknoloji temalı kanalda ve Show TV’de Silikon Vadisi adlı televizyon programlarında sunuculuk yaptı.
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