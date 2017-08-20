Candan Erçetin ve Hakan Karahan ayrıldı mı? Ünlü isimden açıklama geldi

Candan Erçetin, kapanış gecesinde unutulmaz bir müzik şölenine imza attı. BKM Konserleri 2017’nin açılışını da yapan sanatçının ikinci konserini yaklaşık 5 bin kişi izledi. Geceye “Şehir” şarkısıyla başlayan Erçetin’e sahnede ilk konserinde olduğu gibi Ceza eşlik etti. Konser, Erçetin’in “Elbette”, “Bahar” ve “Yalan” gibi sevilen şarkıları ile devam etti.

Candan’ı çok seviyorum

Candan Erçetin’i Açıkhava konserinde 23 yıllık sevgilisi Hakan Karahan yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 ay önce Erçetin’le ayrıldığı ve Elif Kıramer’le flört ettiği iddia edilen oyuncu, “Çıkan tüm haberler saçma sapan ve yalan. Candan’ı çok seviyorum” dedi.





Tekrar evlenmeyiz

Bekir Aksoy’la evliliğini bitiren Derya Çavuşoğlu, “Ayrılığımız hakkındaki detaylar bize özel olacağı için açıklamadık. Oğlumuzdan dolayı ömür boyu sürecek bir akrabalığımız var. Büyük konuşmak istemem ama tekrar evlenmeyiz. Tekrar evlenip, ilişkimizi devam ettirme şansımız olsa boşanmazdık” diye konuştu.



