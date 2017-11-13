Cam filmi serbest mi oluyor? Bakandan kriter açıklaması!

Cam filmi serbest oldu mu sorularına yanıt arayan vatandaşlar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını merak ediyor. Cam filmi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, çözüm netleşene kadar ceza kesilmemesi talimatını verdiğini ifade ederken, Bakan Özlü ise bu konuda yeni bir kriter getireceklerini dile getirdi. İşte, her iki bakanın konuyla ilgili açıklamalarını detayları

BAKAN ÖZLÜ: CAM FİLMİNDE KRİTER GETİRECEĞİZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri ile ilgili “Cam filminde Emniyetin görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak” dedi.

Adıyaman’da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adıyaman Valiliğinde son günlerin önemli gündem maddesi olan ‘cam filmi’ konusunda açıklamalarda bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri konusunda terör saldırılarından korkulduğu için bu yasağın getirilmek istendiğini dile getirerek, “Cam filmi konusunda gecen sene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden bize gelen görüş olumluydu. Yani cam filmi olabilir, kaldırılmasını istemiyordu. Gecen sene ki olumlu görüş doğrultusunda bir yönetmelik hazırladık. Bunu yayınladık. Fakat geçiş sürecini 26 Ekim 2017 olarak belirledik. Bu esene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden gelen yazı ise cam filmi yasağının uygulanmasıydı. Emniyet Genel Müdürlüğümüzle 3 aydan fazla süren görüşmeler yaptık. Terör konusunda birkaç örnek verdiler. Reina Saldırısı gibi. Şundan korktuk, bir terör hadisesi olunca 40-50 kişi ölür. Cam filmi olan bir araçla teröristler kaçar, bunun sorumluluğunu alamayız diye çekindik. Dolayısıyla biz Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ısrarlı taleplerine uyduk. Yoksa bizim Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde bu cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama can güvenliği söz konusu olunca bir şey diyemiyoruz” dedi.



“CAM FİLMLERİNİN DERECELERİNDE LİMİT OLACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cam filmi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından üzerinde yeniden çalışma başlatıldı. Bakan Faruk Özlü, konuyla ilgili bir esneklik yapılacağını kaydederek, “İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ve bizim Bakanlığın uzmanları bir araya gelecekler. Cam filminde emniyetin görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak. Teknik bir çalışma yapacağız, müştereken karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobilin üretim yeri ile ilgili soruya ise Bakan Özlü, “Fabrikanın yeri konusu ikinci fasıl konusu. Şuan ilk fasıldayız. Birinci fasılda tasarım, geliştirme, prototip faslıdır.24 ay sürecektir. Otomobilin üretim konusu ikinci fasılda belirlenecektir” diye konuştu.

Adıyaman Valiliğinde, Adıyaman turizminin gelişmesi için hazırlanan İPA projesinin imzası atıldı.

Bakanın programına TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara,İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, bakanlık yetkilileri katıldı.

BAKAN SOYLU: YENİ SİSTEM OTURANA KADAR CEZA YOK

Günlerdir konuşulan cam filmi yasağı konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bakan Soylu, 'Cam filmi bugün tamamen yasak. O yasak kalkıyor. Belli bir standart geliyor. Ön, arka, yan camlarda ne kadar olacak, kimler üretebilir… Her şeyin yukarıdan aşağı standardize edildiği bir süreci arz edeceğiz' dedi. Cam filmi cezasına da değinen Soylu, 'Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Bir tane ceza kesilmeyecek bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Talimat verdim bu konuda' açıklamasında bulundu

(Cam filmiyle alakalı durum nedir? Yasak kalktı mı?) sorusu üzerine Bakan Süleyman Soylu şu açıklamaları yaptı:

Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim ve ondan sonra da bir talimatı oldu. Bana direkt bir talimatı oldu ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

Ancak olayla ilgili 1997 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'ncü maddesinde, cam filmlerinin, cam renklendirmelerinin yasaklandığına yönelik bir madde var. Bu madde, bugüne kadar yürürlükte. 20 yıldır da bu devam ediyor, bu yasak devam ediyor. Bu yasak hiç kalkmadı.

Mevcut imal edilen araçların AB regülasyonu içinde uygunlukları söz konusu. 26 Ekim 2016 tarihinde bakanlık buna uygun bir uyarlama yaptı. Dedi ki araç imalinde, montajında camların renklendirilmesi konusunda bir takım standartlar getiriyoruz. Ama bunun yürürlüğünü 1 yıl sonra getiriyoruz. Ama aynı zamanda karayolları kanunundaki süreç de devam ediyor.

3 HADİSE MEYDANA GELDİ

Bize dediler ki 'siz bunun yasağını kaldırın'. Bu süre zarfında üç hadise meydana geldi. Birincisi Reina saldırısı. Saldırgan kaçarken araç polis tarafından durduruluyor ama camları filmli olduğu için saldırgan fark edilemiyor ve kaçıyor. İki Güvenpark. Ve İzmir Çiğli’de 3 yaşındaki bir çocuğumuzun araç içinde unutulması olayı. Daha bir çok olayın üzerine Emniyet birimlerimiz terör örgütlerinden eylem beklentisi içinde olduğundan, eyleme müsait bir durum oluşturduğundan bir talep oluşturdular.

En sonunda Bilim Sanayi Bakanlığımız dedi ki madem böyle bir talep var biz bu yasağın kalkması kararını geri çekelim.

Yapılacak nedir? Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Karayolları trafik kanunundaki maddeyi kaldıracağız. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığıyla da eş güdüm içinde bir standardizasyon getirilecek. AB regülasyonları var bu konuda. Bir standardın sağlanması. İki, denetimlerin nasıl sağlanacağı… AB diyor ki ön ve yan camlarda yüzde 70 güneş ışığının geçişini sağlayacak şekilde yapmalısınız. Buna ait bir serbestiyet sağlanacak ama belli standartlara göre olacak.

Bunu arz edeceğiz ve Hükümetimizle de konuşup bunu hemen uygulamaya koyacağız. Bunu okul servisleri konusunda da uyguladık.

TALİMAT VERDİM, CEZA KESİLMEYECEK

Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Bir tane ceza kesilmeyecek bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Talimat verdim bu konuda. Ama bir hafta önce Ankara’da bir günlük uygulama yaptık. Bu uygulamadan mütevellit böyle bir durum oldu. Biliyorsunuz bu abartılı egzoslar var. Biz Ankara ve İstanbul’daki bu modifiye edilen araçlara yönelik bir uygulama yapıldı. Bunların büyük kısmında cam filmi de var. O nedenle öyle bir uygulama yapıldı.

Cam filmi bugün tamamen yasak. O yasak kalkıyor. Belli bir standart geliyor. Ön, arka, yan camlarda ne kadar olacak, kimler üretebilir… Her şeyin yukarıdan aşağı standardize edildiği bir süreci arz edeceğiz.