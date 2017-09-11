Çağan Irmak: Bir kurtuluş filmi yaparsam iki taraftan bakmak isterim

8 ila 15 Eylül tarihleri arasında sürecek olan festival kapsamında Prizren'deki açılış gecesine Türk sinemasının usta oyuncularından Ediz Hun, yönetmen Çağan Irmak ve ünlü oyuncu Yiğit Özşener de katıldı.
Lumbardi açık hava sinemasında düzenlenen gala gecesinin ardından ünlü yönetmen Çağan Irmak, ‘Çağan Irmak Sineması’ konulu bir söyleşiyle, Prizrenli sinema severlerle bir araya geldi.
"OLABİLDİĞİNİZCE AHLAKLI VE DÜRÜST OLMALISINIZ"
Ünlü yönetmen Çağan Irmak, "Televizyon dizisinde sanat yapılmaz diye kesin bir şey söylemek istemiyorum zira kavramı çok geniştir. Orada seyircinin beğenesine göre gideceksin, seyircide bir damar yoklayacaksın. Sadece olabildiğinizce ahlaklı ve dürüst olmalısınız.
"İKİ TARAFTAN BAKARSAM BU BENİM SİNEMACI DÜRÜSTLÜĞÜMÜ GÖSTERİR"
Bir kurtuluş filmi yaparsam "işte şanlı Türk ordumuz böyle" dersem, bu benim attığım slogan olur. Ben bir insan olarak zaten buna inanıyorum ama iki taraftan da bakarsam benim sinemacı olarak dürüstlüğümü gösterir. Mustafa Kemal'in dediği gibi "Sen de bir babanın evladısın" durumunudur bu" diye konuştu.
Söyleşiye Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay M.İhsan Tavazar, ünlü oyuncu Yiğit Öşener katıldı. Söyleşi sonrası konuşan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit de, ilk kez düzenlenen 'Prizren Türk Filmleri Festivali'ne büyük bir ilginin olduğunu söyledi.
ÜNLÜ YÖNETMEN ÇAĞAN IRMAK'A ALBAY TAVAZAR'DAN SÜRPRİZ
Ünlü yönetmen Irmak'a söyleşi sonunda Kosova'da KFOR barış gücünde görevli Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay, Girit suyu hediye etti. Çok mutlu olduğunu söyleyen Irmak, bu sürprizi beklemediğini belirtti.
FESTİVAL KAPSAMINDA 11 TÜRK FİLMİ KOSOVALI SİNEMA SEVERLERLE BULUŞACAK
Balkanların en önemli belgesel ve kısa film festivallerinden ‘Dokufest’e evsahipliği yapan ‘Dokukino’ sinemasında gösterilecek festival filmleri; Annemin Yarası, Eşkiya, Ekşi Elmalar, Tatlım Tatlım, Kelebeğin Rüyası, Olanlar Oldu, İftarlık Gazoz, Kalandar Soğuğu, Dedemin İnsanları, Unutursam Fısılda ve Tanrı Misafiri olacak.
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