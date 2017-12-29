Buray kimdir kaç yaşında?

Pop sanatçısı Buray, 15 Haziran 1984’te doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik bölümü mezunu olan ve master derecesini University of Glamorgan’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlayan Buray, yaklaşık 15 yıldır müzikle iç içe yaşıyor.
Avustralya’da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atan Buray, başta Ferhat Göçer'in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Melbourne’daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk" için çalışmalarını sürdüren Buray, şimdi de albümün habercisi olan ilk şarkısı “İstersen” ile müzikseverlere merhaba dedi. Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü. 2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser veren Buray, 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC’deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi.
"1 Şişe Aşk" albümünün çıkış şarkısı "İstersen" oldu. Sözleri Gözde Ançel’e, bestesi Buray ve Gözde Ançel ikilisine ait olan "İstersen" şarkısının düzenlemesi de Buray’ın imzasını taşımaktadır. Akustik ritimleri ve Buray’ın kendine özgü vokaliyle seslendirdiği "İstersen" radyolar ve dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı, Türkiye resmî listesi'nde 1 numaraya yükselmeyi başardı. Albümün ikinci klibi "Sen Sevda Mısın" şarkısına çekildi. Şarkı, Türkiye resmî listesi'nde 1 numara olma başarısı gösterdi. "Sen Sevda Mısın"'ın ardından üçüncü klip olarak "Kimsenin Suçu Yok" şarkısı yayımlandı
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