Burak Aksak kimdir?

Türk senarist, yönetmen ve oyuncu Burak Aksak, 12 Eylül 1985’te doğdu. İlköğrenimini Yedikule’de, orta öğretimini ise Koca Mustafa Paşa Lisesinde tamamladı. 2006 yılında kazandığı bursla Plato Film Okuluna girmiştir. Ayrıca Ekol Drama Sanat Okulu’nda “Kamera Önü Oyunculuğu" eğitimi vermektedir. Televizyon hayatına kuzeni Selçuk Aydemir'le beraber senaristliğini yapıp yönettiği TRT'de yayınlanan Ramazan Güzeldir dizisiyle başlayan Burak Aksak, yine TRT'de Onur Ünlü'nün yönettiği Leyla ile Mecnun'un senaristliğini yaptı. Leyla ile Mecnun dizisi yayından kaldırılınca Ben de Özledim dizisinde senaristlik yapmaya devam etti. BKM'nin yapımını üstlendiği, 9 Ocak 2015'te vizyona girmiş olan Bana Masal Anlatma adlı sinema filminin hem senaristi hem de yönetmenidir. 2013 yılından günümüze aylık yayınlanan OT Dergi'de düzenli olarak yazmaktadır. Yine BKM'nin yapımını üstlendiği, başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı 18 Eylül 2015'te vizyona giren Kara Bela adlı 2. filminde de senaristliği ve yönetmenliği üstlenmiştir. Film, halka açık bir gala düzenlenmesiyle Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki galayı yaklaşık beş bin biletli izleyici izledi. 2017 yılında Küsurat ismindeki yayın evini kurdu.