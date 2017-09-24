Burada her şey ottan!

Otlar üzerine bir şeyler yapma fikri nasıl ortaya çıktı?
Otlar üzerine bir şey yapmak sonradan ortaya çıkan bir fikir değil bizim için, bir yaşam pratiğinin sonucudur. Biz sistemin dışında yaşamak istediğimize karar verdiğimiz noktada önce şehri terk ettik, sonra dağın başındaki evimiz atölyemiz oldu. Otlar bizim şifa kaynağımız, bütün üretimler onlarla başladı. Otlar hastalandığımızda bizi iyileştirdi, otlar bizi doyurdu, mutfağımızda turşu oldu, tozları diş macunumuz, yağları kremlerimiz, suları içeceğimiz… Böylece hayatımızı dışarıdan bir şey almadan sürdürmeye çalışırken yüzlerce şey üretir hale geldik. Her ürettiğimizden arkadaşlar, aile, tanıdıklar ister oldu. Bir süre sonra atölyemizin ismi doğdu… Herbişi…
“Şifa veren her şeyi paylaşmak istedik”
Dükkânınız şifalı olduğu kadar renkli ve sıcak. Herbişi otların odak noktası ne, neyi amaçlıyorsunuz?
Her şeyin doğasını, enerjisini bir başka deyişle canlılığını yitirdiği bu çağda bize şifa veren her şeyi insanlar ve hayvanlarla paylaşmak istiyoruz.
Bir ürünü hazırlarken geçirdiği aşamalar neler?
Bir piknik sepeti hazırlamak, sağlam bir ayakkabı giymek, uzun pantolonlar ve şapkalarla dağlara çıkmak, her topladığımız bitkiye selam vermek, izin istemek ve soyunun sürmesini engellemeyecek kadarını toplamak. Atölyeye getirip ayıklamak, kurutulacaksa kurutma dolabına koymak, ekstraktı alınacaksa, turşusu, sirkesi veya yağı çıkarılacaksa uygun boylarda kesip kavanoza koymak. Bunlar temel eylemler. Bu aşamalardan sonra çok çeşitli uygulamalar yapıyoruz.
“Vahşi bitkilerle çalışıyoruz”
Fikrin ilk ortaya çıkışı mı malzeme transferi mi ortaya çıkan sonuç mu sizin için en heyecanlı olan aşama?
Bizim için fikirler bulmak, en ince detayına kadar tasarlamak ve hayata geçirmek çok heyecan verici. Zaten, doğada olmak, bitkilerle buluşmak, yetiştirmek, toplamak, onları dönüştürmek başlı başına müthiş bir duygu.
Daha çok hangi otlar üzerine çalışıyorsunuz?
Daha çok insan müdahalesine uğramamış, titreşimi yani bilgisi bozulmamış vahşi bitkilerle çalışıyoruz. Bir insanın temel ihtiyaçlarını karşılayan çoğu şeyi üretiyoruz. Şeker yemek istemediğimiz için stevia yetiştiriyor, pekmez yapıyoruz. Anti aging krem yapıyoruz. Hatta antibiyotik!
“Dünyanın her yerinde hayranlarımız var”
Aradığınız otları bulmak için nerelerde dolaşıyorsunuz?
Her yükseklikte farklı şifada bitkiler yetişiyor. Biz Çıralı’da yaşıyoruz ve deniz kıyısından dağlarına her yerinde şifa buluyoruz. Bazı bitkiler için arabayla Toroslar’a veya İç Anadolu’ya da gidiyoruz. Vahşi doğayı, insandan uzak yerleri tercih ediyoruz.
Yerli ve yabancı turistlerin tepkileri nasıl oluyor ürünlere karşı?
Yabancılar inanılmaz ilgi duyuyorlar doğal olan her şeye. Dünyanın her yerinde hayranlarımız var galiba. Türkiye’de de insanların sağlıkları hızla bozulduğundan dolayı zorunlu bir ilgi başladı doğal olana.
Siparişle çalışıyor musunuz, özel istekler geliyor mu?
Herbişi’den masaj yağı tarifi
30 ml soğuk sıkım susam yağı
30 ml masaret kantaron yağı
30 ml soğuk sıkım tatlı badem yağı
30 ml soğuk sıkım üzüm çekirdeği yağı
10 damla lavanta uçucu yağı
10 damla ylang ylang uçucu yağı
10 damla defneyaprağı uçucu yağı
Yukarıda sayılan soğuk sıkım yağları 150 ml’lik koyu renkli bir şişede iyice karıştırdıktan sonra kapağını açıp uçucu yağları ekleyin. Sonra tekrardan iyice çalkalayıp karıştırın. İşte hem rahatlatıcı hem de hafif ağrı kesici masaj yağımız hazır.
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