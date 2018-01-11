TRT'de yönettiği yarışmaların yanı sıra Uluslararası Eurovision Şarkı Yarışması'ndan tanıdığımız duayen sunucu Bülend Özveren, uzun süren sessizliğini Kim Milyoner Olmak İster ile bozdu. 15 yıl boyunca sunuculuk yaptıktan sonra yarışmacı koltuğunda oturmanın nasıl bir his olduğunu merak ettiğini söyleyen Bülend Özveren, dört joker hakkını kullanarak 9. soruya kadar geldi. 9. soruda çekilen Özveren, 30 bin lira kazandı.

BÜLEND ÖZVEREN KİMDİR?

Sunucusu ve spor spikeri Bülend Özveren, 1943 yılında doğdu.Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etti.



1975 yılından beri Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmaktadır. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı bilgi yarışması programının sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.



1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı.

Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyor ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyor.



Haziran 2013 yılında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Türkçe Olimpiyatı'nı Bülent Özveren sundu. 2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanan “Bir milyon kimin” adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı.

2 Ocak 1970 tarihinden beri kendi gibi televizyoncu Sebla Özkantarcı ile evlidir.