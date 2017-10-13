Bu yıl iyi Stephen King yaptı

2017 için rahatlıkla Stephen King yılı diyebiliriz. Bizde de her zaman ilgi gören yazarın romanlarından uyarlanan ‘Kara Kule’/’Dark Tower’ ve ‘O’/’It’ filmleri vizyona girdi, ‘O’ hâlâ gösterimde. ‘Sis’ adlı öykü kitabının yıldızı olan hikâye ‘The Mist’, 10 bölümlük bir dizi olarak Netflix’te yayımlandı. J. J. Abrams’ın ekrana uyarladığı sekiz bölümlük ‘11.22.63’ geçen yılın tarihini taşısa da BluTV’de birkaç ay önce yayına girdi. Oğlu Owen King’le birlikte yazdığı son kitabı ‘Uyuyan Güzeller’ de yakında raflara çıkacak. Sadece 10 bölümlük ‘Mr. Mercedes’, legal olarak henüz uğramadı buralara ki, ikinci sezon onayını hemen almasına bakılırsa onun da eli kulağındadır. Bu hafta sonu önerileri de King’den iki Netflix özel filmi olsun o zaman.

'1922'

‘Gerald’s Game’de evliliklerini canlandırmak için ıssız bir ormanın içindeki lüks evde hafta sonu geçirmeye giden bir çift var. Evdeki fantezi ormana uymuyor ve klasik King temaları, yani çocukluk travmaları, bilinçaltı korkular, yatağın altına saklanan tüm canavarlar vs. sırasıyla resmi geçit yapıyor. Bir kadının nikâh yüzüğü dahil hayatını sınırlandıran tüm kelepçelerle mücadelesine tanıklık etmemiz istenen filmde epey kanlı sahneler var; çifti de Carla Gugino ve Bruce Greenwood canlandırıyor. Diğer film ‘1922’ ise cuma gününden itibaren platformda yerini alacak. Bir adamın, oğluyla bir olup karısını öldürme itirafı olan 131 sayfalık uzun hikâyenin uyarlaması. Yıl 1922, Nebraska’da bir çiftçi, anlaşmazlığa düştüğü karısını öldürüp gömüyor ve dehşet başlıyor. Karanlık sırların mutlaka gömüldükleri yerden çıkacaklarını belirtiyor fragman da. Thomas Jane, Molly Parker, Dylan Schmid oynuyor.