Bu sezon yine karşımızda: Kimonolar

Birkaç sezondur moda tahtından inmeyen kimonolar bu sene daha iddialı modellerle karşımıza çıkıyor. Uzakdoğu esintisini sokaklara ve plajlara taşıyan kimonolar hem güncel hem de etnik bir şıklık sağlıyor. Pareoların kullanımını azaltan bu trend aynı zamanda günlük hayatta da rahatlıkla kombinlenebiliyor. İşte birbirinden farklı kimono kombinleri:
Püsküllü kimonolar
Püsküllü kimonolar özellikle sahilde mayo ve bikinilerle muhteşem bir uyum sergiliyor. Püskül detayları ile zenginleştirilen kimonolar hem göz alıcı hem de bohem bir şıklık vadediyor.
Transparan kimonolar
Transparan kimono modelleri özellikle mayolarla kombinleniyor. Siyah ve beyaz gibi temel renklerde tercih edilen transparan kimonolar plajda da iddialı olmak isteyenlerin tercihleri arasında.
Çiçek desenli kimonolar
Çiçek desenli kimonolar romantik bir havaya bürünmek isteyenlere özel. Çiçek desenli kimonoları tek renk mayo ve bikinilerle birlikte kombinleyebilir ve son derece hoş görünebilirsiniz.
Dantelli kimonolar
Dantelli kimonolar zarif görünmek isteyenlerin gözdesi. Dantelli kimono tercih ederken siyah ve ekru gibi ana renkler açık ara önde. Bu tarz kimonolarla birlikte bikini ve mayo seçiminde ise yalın parçalar tercih etmek daha doğru.
Geometrik desenli kimonolar
Modern ve avangard bir görünüme sahip olan geometrik desenli kimonolar özellikle kontrast renklerde son derece iddialı bir görünüm sergiliyor. Bu tarz kimono modelleri şehir kullanımı için de son derece uygun.
Kısa kimonolar
Kısa kimono modelleri özellikle şortlarla harika bir görünüm sunuyor. Kısa kimonoları büstiyer ve jean şortlarla gündüzden geceye her zaman giyebilirsiniz.
Etnik detaylı kimonolar
Etnik detayların ve figürlerin yer aldığı kimonolar yaz aylarının en havalı parçalarından. Bu tarz kimonoları şehirde skinny jean modelleriyle kombinleyebilir, sahillerde ise kimono rengine uyumlu mayolarla giyebilirsiniz.
İşlemeli kimonolar
En ihtişamlı kimono modellerinden olan işlemeli kimonolarla tam bir star gibi görünebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bu tarz görkemli parçalarla olabildiğince sade bir giyim stili benimsemeniz ve başrolü kimonoya vermeniz gerektiğidir.
Maksi kimonolar
Yerlere kadar uzanan maksi boy kimonolar modern ve havalı bir şehir stili için ideal. Kısa botlar, jean şortlar ve kısa büstiyerlerle hem şehirde hem de festivallerde bu tarz kimonoları rahatlıkla giyebilirsiniz.
Tek renk kimonolar
Tek renk kimonolar özellikle sahillerde göz alıcı bir görünüm oluşturmak için ideal. Sarı, turuncu, mavi ve yeşil gibi renklerde seçebileceğiniz kimonolarınızı zıt renklerde bikini ve mayolarla tamamlayabilirsiniz.
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