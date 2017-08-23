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Bu sezon yine karşımızda: Kimonolar

Rahat ve farklı ortamlara uyarlanabilir oluşu kimonoları bu sezon da vazgeçilmez kılıyor.

Hürriyet Haber
23 Ağustos 2017 - 15:37:00

Birkaç sezondur moda tahtından inmeyen kimonolar bu sene daha iddialı modellerle karşımıza çıkıyor. Uzakdoğu esintisini sokaklara ve plajlara taşıyan kimonolar hem güncel hem de etnik bir şıklık sağlıyor. Pareoların kullanımını azaltan bu trend aynı zamanda günlük hayatta da rahatlıkla kombinlenebiliyor. İşte birbirinden farklı kimono kombinleri:

Püsküllü kimonolar

Püsküllü kimonolar özellikle sahilde mayo ve bikinilerle muhteşem bir uyum sergiliyor. Püskül detayları ile zenginleştirilen kimonolar hem göz alıcı hem de bohem bir şıklık vadediyor.

Transparan kimonolar

Transparan kimono modelleri özellikle mayolarla kombinleniyor. Siyah ve beyaz gibi temel renklerde tercih edilen transparan kimonolar plajda da iddialı olmak isteyenlerin tercihleri arasında.

Bu sezon yine karşımızda: Kimonolar

Çiçek desenli kimonolar

Çiçek desenli kimonolar romantik bir havaya bürünmek isteyenlere özel. Çiçek desenli kimonoları tek renk mayo ve bikinilerle birlikte kombinleyebilir ve son derece hoş görünebilirsiniz.

Dantelli kimonolar

Dantelli kimonolar zarif görünmek isteyenlerin gözdesi. Dantelli kimono tercih ederken siyah ve ekru gibi ana renkler açık ara önde. Bu tarz kimonolarla birlikte bikini ve mayo seçiminde ise yalın parçalar tercih etmek daha doğru.

Bu sezon yine karşımızda: Kimonolar

Geometrik desenli kimonolar

Modern ve avangard bir görünüme sahip olan geometrik desenli kimonolar özellikle kontrast renklerde son derece iddialı bir görünüm sergiliyor. Bu tarz kimono modelleri şehir kullanımı için de son derece uygun.

Kısa kimonolar

Kısa kimono modelleri özellikle şortlarla harika bir görünüm sunuyor. Kısa kimonoları büstiyer ve jean şortlarla gündüzden geceye her zaman giyebilirsiniz.

Bu sezon yine karşımızda: Kimonolar

Etnik detaylı kimonolar

Etnik detayların ve figürlerin yer aldığı kimonolar yaz aylarının en havalı parçalarından. Bu tarz kimonoları şehirde skinny jean modelleriyle kombinleyebilir, sahillerde ise kimono rengine uyumlu mayolarla giyebilirsiniz.

İşlemeli kimonolar

En ihtişamlı kimono modellerinden olan işlemeli kimonolarla tam bir star gibi görünebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bu tarz görkemli parçalarla olabildiğince sade bir giyim stili benimsemeniz ve başrolü kimonoya vermeniz gerektiğidir.

Bu sezon yine karşımızda: Kimonolar

Maksi kimonolar

Yerlere kadar uzanan maksi boy kimonolar modern ve havalı bir şehir stili için ideal. Kısa botlar, jean şortlar ve kısa büstiyerlerle hem şehirde hem de festivallerde bu tarz kimonoları rahatlıkla giyebilirsiniz.

Tek renk kimonolar

Tek renk kimonolar özellikle sahillerde göz alıcı bir görünüm oluşturmak için ideal. Sarı, turuncu, mavi ve yeşil gibi renklerde seçebileceğiniz kimonolarınızı zıt renklerde bikini ve mayolarla tamamlayabilirsiniz.

Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 15:45:14
Etiketler: kimono modası , kimono kombini , kimono kullanımı
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