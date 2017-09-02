Ben Nurseli İdiz’im, bu iş böyle kalmayacak

Başrolünü paylaştığı “Aşk-ı Memduh” adlı oyunun ikinci perdesinde sahneye çıkamayan Nurseli İdiz’e bir kötü haber de yeni sezonda rol alacağı diziden geldi. Alkol problemi nedeniyle oyun kadrosundan çıkarılan İdiz, diziden de gönderiliyor. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, “Siyah İnci” dizisinin kadrosundan açıklama yapılmadan çıkarıldığını söyledi: “Yerime Neriman Uğur alınmış. Tiyatroda yaşanan olayı bahane gösterip diziden kovuldum. Olay olduğunda setim başlamamıştı. Hiçbir neden, gerekli bir açıklama yok. Ben Nurseli İdiz’im, ona göre hareket edecekler. Çocuk gibi gel git yapmayacaklar. Ben üç ay boyunca hazırlık yaptım, okuma provalarına gittim. Sözüm ona, oyuncular benimle çalışmak istememiş. Dizideki oyuncuların yarısı arkadaşım. Hangi oyuncu benimle çalışmak istemedi, onu da öğrenmek istiyorum. Bu iş böyle kalmayacak” dedi.

Oyun devam etsin

Nurseli İdiz, tiyatro oyununun kaldırılmasıyla ilgili olarak “Onlarla konuşuyoruz, bakalım nasıl telafi ederiz diye. Oyunun devam etmesini istiyorum” dedi.