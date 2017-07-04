Bu ipuçlarını okumadan güneşe çıkmayın

Güneş, güzel bir yaz tatilinin müjdecisi; cildimiz ise güneşe direkt teslim edilmeyecek derecede hassas ve önemli bir organdır. Ultraviyole ışınlarının çiller, güneş lekeleri, erken yaşlanma, cilt kanseri gibi birçok cilt hasarına yol açtığını göz önüne alarak güneşin faydalarından yararlanmak ve risk almadan eğlenmek için cildi kıyafetler, şapkalar, güneş kremleri ve doğru beslenme ile korumak gerekir. Sıcaklarda terlemeye bağlı olarak ciltte parlama olduğu için nemlendirici kullanımı ihmal edilmemelidir.

GÜNEŞ KORUYUCUNUZU İKİ SAATTE BİR YENİLEYİN

Güneşin cilde zararları konusundaki toplum bilinci gün geçtikçe artmaktadır. Bu zararlı güneş ışınlardan UVA daha çok kırışıklık ve güneş lekeleri gibi cilt problemlerine neden olurken; UVB kızarıklık, yanıkların oluşmasıyla birlikte cilt kanserine davetiye çıkarır. Güneşin bu zararlı ışınlarından korunmak istiyorsak plaj çantasında güneş koruyucuya yer açmak gerekir. Güneş koruyucular, çeşitli maddeleri bir araya getirerek güneşin zararlı ışınlarının cilde ulaşmasını önler. En az 30 koruma faktörlü bir güneş kremi kullanılması gerekir. 15 koruma faktörlü bir güneş kremi zararlı UVB ışınlarının %93’ünü, 30 koruma faktörlünün %97’sini, 50 koruma faktörlü ise %98’ini önler.

Güneş koruyucuları güneş ışınlarına maruz kalınan her an için oldukça önemlidir. İç mekanlarda çalışanlar dahi, özellikle de cam kenarında oturuyorlarsa gün boyunca ultraviyole ışınların etkisi altında bulunurlar. Camlar genel olarak UVB ışınlarına engel olsalar da UVA ışınları konusunda bu filtrelemeyi sağlamazlar. UVA etkisi ile oluşan cilt leke ve kırışıklarına karşı yaz- kış, ev ortamında dahi güneş koruyucu kullanmak gerekir.

Öğle vaktinden saat 16.00’a kadar güneşe çıkmak kesinlikle önerilmez. Güneş kremi; havlular, kum ve kıyafetler nedeniyle çıktığı için 2 saatte bir tekrar edilmelidir. Suya dayanıklı bir güneş kremi kullanılsa da yüzdükten sonra krem tekrar sürülmelidir.

SAÇ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Yazın saçlarımız da kurur, matlaşır, sert bir görünüme bürünür. Saçı güneşten korumak için zeytin, lavanta, badem, çuha çiçeği veya argan yağından destek alınabilir. Bu yağların yenileyici etkisi bulunur. İçeriğinde A, E vitamini ve Omega-6 yağ asitleri vardır. İçeriğinde SPF güneş koruması olan bir saç bakım ürünü yazın mutlaka kullanılmalıdır. Saçlara yazın çok daha nazik davranmalıdır. Yaz dönemi şampuanın nem oranı daha fazla artırmalı, olabildiğince doğal olmalı, silikon içermemelidir. Güneş ışığına maruz kaldığında saça zarar verebilecek kimyasallar, alkol, paraben, silikon içermemelidir. Bu maddeler saçı inanılmaz derecede yıpratır.

PARFÜMÜ GİYSİLERİN ÜZERİNE SIKIN

Çiçek ve yaprak esanslarından oluşan parfümler, cildi zararlı ışınlara karşı savunmasız hale getirir. Parfüm, yaz ayında kıyafetlerin üzerine sıkılmalıdır.

BETA KAROTEN DESTEĞİ

Güneşin oksidatif stresinden korunmak için beta karotenden zengin besinler tüketmeliyiz, su alınımını artırmalıyız. Beta karotenin güneş ışınlarından koruma özelliği vardır; havuç, kayısı, bal kabağı, kavun, yumurtanın sarısında bol miktarda bulunur.

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