Brezilya'da kadınlar altın günü değil Engin Akyürek günü düzenliyorlar

Sayıları günden güne artan Akyürek fan kulüp üyeleri, belirli periyotlarda bir kafede buluşarak Engin Akyürek günü yapıyor.
Buluştukları zamanlarda Engin Akyürek'in özel hayatından sanat hayatına kadar her tür konuyu birbirleriyle paylaşıp yemek yiyen ekip; aynı zamanda oyuncu adına kan bağışı yaparak yararlı faaliyetlerde de bulunuyor.Engin Akyürek hayranı Brezilyalı kadınlar, sık sık buluşup oyuncu hakkında konuşuyorlar.
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Grupta, birçok meslek grubundan kadın var. Bu kadınların eşleri veya sevgilileri ise kesinlikle kıskançlık krizine girmeyip tam tersi eşlerini destekliyor.
Engin Akyürek'e olan ilgilerinin sonucunda Türk diline ve kültürüne de meraklarının arttığını söyleyen grup, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sao Paulo'da düzenlenen konsere de katıldı.Etkinlikte bestekar Osmanlı padişahlarının eserlerini dinleyen grup, konser sonrasında Yunus Emre Enstitüsü'nün oluşturduğu uzaktan Türkçe eğitim portalı hakkında da bilgi aldı.
Engin Akyürek hayranı kadınlar, ünlü oyuncunun fotoğrafını telefon ve su şişelerine bastırmış.
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