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Bozuk paraları hayır için harcayacaklar

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2017 - 10:38Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 10:38

Yakın gelecekte nakit ödemeleri tamamen kaldıramayı hedefleyen İsveç'te tedavülden kalkacak bozuk paralar çocukların ihtiyaçlarına harcanacak.

İsveç Merkez Bankası Riksbank'ın bozuk paraların tasarımını değiştirme kararının ardından 1,6 milyar kron (200 milyon dolar) değerindeki bozuk para yakında tedavülden kalkacak.

Bloomberg International'ın haberine göre, Change for Change (Değişim için Değişim) adlı hayır kuruluşu bu parayı kendi projelerinde kullanmak istiyor. Bu nedenle İsveçlilerden kavanozlarda, kumbaralarda biriken, koltuk arasına kaçan tüm bozuk paralarını kendilerine iletme yönünde çağrı yapıyorlar.

Geçerliliği ağustos sonuna kadar sürecek bozuk paralar için zaman daralıyor. Dünyanın en eski merkez bankası, İsveç halkından 1,2 ve 5 kronluk bozuk paraları kendilerine iletmesini istiyor. Banka, 2,6 milyar kron bozuk para toplayacaklarını tahmin ediyor.

Kampanyalarını duyurmak için farklı şirketlerle çalışan Change for Change de paraların toplanması için elçiler tayin etti. Tahmini 10 milyon krona ulaşması beklenen miktar, çocukların ihtiyaçları için harcanacak.

Tüm ödemelerde dijitalleşmeye geçmeyi planlayan İsveç'te Riksbank, yeni bozuk paraları nikel maddesini kullanmadan daha küçük ve daha hafif basacak. İsveç, Avrupa’da 1661 yılında kağıt para kullanmaya başlayan ilk ülke unvanına da sahip.

Etiketler: isveç bozuk para , bozuk para , isveç
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