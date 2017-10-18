Boz ve Özçivit kardeşlerden selfie rekoru

Geçen sezonun en çok izlenen filmlerinden biri olan filmin, ikincisinin çekimleri sırasında, Ege’den Karadenize’e selfie rekoru kırıldı. 2 ünlü isim 4 hafta boyunca hem yollarda hem de çekimlerin yapıldığı Kapadokya ve Rize’de hiçbir hayranını kırmadı, herkesle bol bol fotoğraf çektirdi.

Senaryosu ilkinde olduğu gibi yine Zafer Külünk’e ait filmin yönetmeni de yine Mert Baykal. Filmin afişi sinema salonlarındaki yerini aldı.

“Kardeşim Benim 2” 24 Kasım’da sinemalarda olacak.