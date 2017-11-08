Boş gezenler seferberliği

EĞİTİM ya da istihdam hayatında olmayan gençlerin oranının yüzde 26’yı geçmesi üzerine hükümet harekete geçti. Bu gençlerin istihdam hayatına kazandırılabilmesi için bir takip sistemi kurulması planlanıyor. Son yayınlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, “ne eğitimde ne de istihdamda olan” 15-24 yaş arasındaki gençlerin oranı Temmuz 2016’da yüzde 26.3’ten, Temmuz 2017’de yüzde 26.7’ye yükseldi. Erkeklerde bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 16.9 olurken, 2017 Temmuz ayı itibariyle yüzde 16.5’e düştü. Kadınlarda ise, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış yaşandı. Geçen yıl temmuz ayında yüzde 35.9 olan oran, bu yılın aynı dönemi itibariyle yüzde 37.1’e kadar çıktı. 20-24 yaş arasında “ne eğitimde-ne istihdamda olan gençlerin oranı” yüzde 33.7’ye çıkarken, 25-29 yaş grubunda ise söz konusu yüzde 34.5 oldu.

SAHAYA ÇIKILACAK

“Hiç bir şey yapmayan” gençler olarak nitelendirilen “ne okuyan ne de istihdamda olan gençlerle” ilgili oranın artmasından sonra, konu 2018 yılı programına da girdi. Programa göre, bu gençlerin kazanılabilmesi için İşkur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler, işçi ve işveren sendikaları ile meslek kuruluşları birlikte çalışacak. İlk etapta bu gençlerin “neden hiçbir şey yapmadığı” konusunda çalışma yapılacak. Sahaya da çıkılarak bir analiz raporu hazırlanacak. Raporda bu gençlerin neden istihdama katılmadığı ve buna ilişkin alınabilecek tedbirler de yer alacak. Ayrıca İşkur ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki mesleki eğitim kurslarından, bu gençlerin yararlandırılabilmesi için çalışma yürütülecek. Gençler ayrıca MEB tarafından İşkur’a yönlendirilecek. SGK, MEB ve İşkur ortaklığında bir takip sistemi kurularak, bu gençlerin özel takibi sağlanacak. İşkur da aktif iş gücü programlarında bu gençlere öncelik verecek, tüm bu çalışmalarla “hiçbir şey yapmayan gençlerin” oranının 2018 yılı sonuna kadar düşürülmesi hedefleniyor.