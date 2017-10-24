Borcunu kapatana yüzde 20 indirim

Emlak Konut GYO’nun hemen teslim ve devam eden 50 projesinde geçerli olan kampanyada TÜFE’li , vade farklı ya da vade farksız bağımsız bölüm satın alan alıcıların, kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra, vadesi geçmiş borçlar dahil, borç bakiyesinin yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25’nin kapatılması durumunda yüzde 20’lere varan indirim yapılacak. Kalan tutar ise sözleşmede belirtilen aynı koşullarla, kalan taksit sayısı kadar yeniden yapılandırılacak. TÜFE’li satış koşulu ile bağımsız bölüm satın alan alıcılar talep etmeleri halinde ödeme planları aylık yüzde 0.50 vade farkı ile sabit ödeme şeklinde revize edilecek. 11 Aralık 2017’de sona erecek kampanya katılmak için borcunu kısmi ya da tamamen kapatacak olan alıcıların site yönetimine ait ödenmemiş aidat, sigorta, emlak vergisi vb. borçlarını kapatması gerekiyor. Taksit ödemesi teslimde başlayan alıcıların ödemelerinin revize edilmesi durumunda aylık taksit ödemeleri hemen başlayacak.