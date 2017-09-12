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Borcu ilk kez 20 trilyon dolar sınırını aştı

Hürriyet Haber
12.09.2017 - 15:10 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 15:10

ABD'de federal hükümetin borcu ilk kez 20 trilyon doların üzerine çıktı. Bu rakamın geçilmesiyle Hazine'nin borçlanma limiti de aşılmış oldu.

ABD'de federal hükümetin borcu ilk kez 20 trilyon dolar sınırını aşarak Hazine'nin borçlanma limitinin üzerine çıktı.

Hazine, mart ayından bu yana uyguladığı olağan üstü tedbirler ile borçlanma miktarını 19,84 trilyon dolar seviyesinde tutmaya çalışıyordu.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre federal borç, 8 Aralık'a kadar borçlanmaya imkan veren Kongre kararının Başkan Trump tarafından imzalanmasının ardından Cuma günü 318 milyon dolar artarak 20 trilyon 162,17 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bu borcun 5 trilyon 539,5 milyar dolarlık kısmı çeşitli kamu kuruluşlarının elinde ve 14 trilyon 662,66 milylar doları ise özel sektöre oldu.

Etiketler: abd borcu , abd hazine bakanlığı , hazine bakanlığı
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