Bizim Hikaye tanıtım fragmanı dikkat çekti… Shameless uyarlaması ne zaman başlıyor?

Shameless uyarlaması ''Bizim Hikaye'' dizisinin ilk tanıtımı diziseverlerle buluştu. Diziseverler kadro ve yayın tarihiyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Senaryosunu Hatice Meryem ve Banu Kiremitçi’nin kaleme aldığı Bizim Hikaye’nin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın yanı sıra, Nesrin Cavadzade, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Pınar Töre, Berkay Akın, Evrim Doğan, İsmail Karagöz, Korhan Fırat, Mehmetcan Mincinozlu, Alp Akar, Zeynep Selimoğlu ve Ömer Sevgi gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.



Fox Tv’de başlayacak olan Bizim Hikaye’nin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.





Uyarlama Shameless dizisinin konusu



Bizim Hikaye'nin esin kaynağı olan Shameless dizisi, Chicago'nun varoş bir semtinde; altı çocuk ve bir babadan oluşan Gallagher ailesinin zaman zaman komik, çoğu zamansa yürekleri burkan hayatlarını anlatılmaktadır. Evin reisi olan Frank Gallagher (William H. Macy) sahtekar, alkolik ve utanmaz bir babadır. Fiona Gallagher (Emmy Rossum) ise kardeşlerin en büyüğü, fedakâr bir o kadar da belayı üstüne çeken karakter. Dizide ailenin ve her bireyin kendi içinde yaşadığı maceralar anlatılmaktadır.