Birbirine sette aşık olan 6 ünlü isim

Kit Harington & Rose Leslie

Game of Thrones oyuncuları sette birbirine aşık oldu. Kimyalarının ne kadar uyumlu olduğu ekrandan bile izleyiciye yansıyınca buna kimse karşı gelemedi. Önce sette elele fotoğrafları paparazziler tarafından yakalandı ve sonrasında ilk açıklama Kit’ten geldi. Daha sonrasında ise Emilia Clarke bu ilişkiyi resmi olarak açıkladı. Hatta çift kısa bir süre önce nişanlandıklarını açıkladı.

Jennifer Garner & Ben Affleck

2003 yılında Daredevil filmi için bir araya gelen çiftin ilişkisi de burada başladı. Affleck Playboy Magazine’e ‘Hayat eşimi buldum.’ Diye bir röportaj verdikten sonra yer yerinden oynadı. İkili 2005 yılında nikah masasına oturdular ve 3 güzel çocuğa sahip oldular. Ancak bu sağlam ilişkide çatırtı sesleri geldi.

Ryan Gosling & Rachel McAdams

Nicholas Sparks’ın Noah ve Allie isimli kitabından adapte edilen filmde bir araya gelen genç oyuncular ilk önce birbirlerinden nefret etmişler. Ancak daha sonrasında ise garip bir şekilde bu ilişki 180 derece döndü ve 2008 yılına kadar birlikte oldular. Daha sonrasında Gosling başka bir oyuncuya aşık oldu ve ilişkileri sona erdi.

Dev Patel & Freida Pinto

Tam 9 Oscar’lı bir filmin iki yıldız oyuncusu olan bu isimler, filmde yaşadıkları o mükemmel aşkı gerçek hayata da taşıdı. İkili film sırasında birlikte olmaya başladı ve daha sonrasında hiç bir zaman aynı sette bir araya gelmedi. 6 yıllık birliktelikten sonra ise yollarını ayırma kararı aldılar.

Heath Ledger & Michelle Williams

Heath Ledger ve Michalle Williams Brokeback Mountain döneminde tanıştılar ve oldukça romantik bir şekilde bir ilişkiye başladılar. Yanlarında olan herkes birbirlerine karşı olan derin aşkı hemen anladı. İkili bir kız çocuğuna sahip oldu. Ayrıldıktan 3 sene sonra ise Ledger’in trajik ölümü gerçekleşti.

Kurt Russel & Goldie Hawn

1984 yılındaki romantik bir film olan Swing Shift için bir araya gelen çift skandal bir birlikteliğe imza attıktan sonra Hollywood’un en romantik ilişkilerinden birini yaşadı. Çift tam 32 yıldır birlikte ve hala bu aşkın tadını çıkarmaya devam ediyor.