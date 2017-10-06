Billboard listelerine düşen Meteor

Moğollar’ın kurucusu Murat Ses, son albümü ‘Nardugan (Opbe Dances)’ ve aynı adlı single’ı yakın aralarla yayımladı yurtdışında. Uzun bir süredir ABD’de yaşayan, orada yaptıklarıyla ödül üstüne ödül alan Ses’in liste ve satış başarısı da epeyce iyi. Ama bundan mühimi şu: ABD gibi, müzik piyasasında var olmanın en zor olduğu ülkelerden birinde, bizim bir müzisyenimiz tarih yazıyor ve biz bunu duy(ur)muyoruz bile. Bu kısa yazıyla bu telafi edilemeyecek elbette ama hiç olmazsa, meraklı birkaç kulağa, Ses’in başarısı fısıldanmış olacak. Müziğe ‘Meteorlar’ adlı grubu (Aziz Azmet ile) kurarak dahil olan Ses, sonraları bu grubu, Cahit Berkay, Engin Yörükoğlu ve Hasan Sel’i de kadroya dahil ederek, Moğollar’a dönüştürmüştü. Okan Dinçer ve Kontrasları’ndan ayrılan Taner Öngür’ün katılmasıyla da kadro kesinleşmişti.

ALKIŞLAR VE ÖDÜLLER

Murat Ses’in Moğollar macerası 70’lerin ilk yıllarına kadar sürdü. 1972’de, kurucu iki isim (Ses ve Azmet) gruptan ayrılmak zorunda kaldı. Ses’in asıl parlayışı ve yükselişi yurtdışına yerleşmesiyle başladı. ABD’de her yaptığı, hem müzisyenler katında hem de dinleyiciler tarafından yere/göğe konulamadı.

Son albüm, Anadolu popa atlatılan yeni bir takla gibi de görülebilir. Buraların seslerini/tınılarını yoğurmaktan, Batılı ses ya da kalıplar içine oturtup dönüştürmekten hiç vazgeçmemiş Ses; bu ses ve tınıların artık iyice dijitalleşmiş bir dünyada yer edinebilmesi için ne gerekiyorsa yapmış. Elektronik müzik alanında öncü sayılan Ses, bizim buralara ait sesleri, dünyanın tamamı tarafından anlaşılacak, dahası (rap ve dans müziği elementlerinin de katkısıyla) bağırlara basılacak bir şekle sokmuş. Kimi müzisyenler öncüdür; her daim çağlarının ötesindedirler, her yaptıkları, ait oldukları günlerden çok daha ilerisini işaret eder. Murat Ses öyle bir müzisyen; tam bir ‘öncü’.