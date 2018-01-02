Bilgisayarda oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunları

Bilgisayar grafikleri yıllar içinde geliştikçe, futbol oyunları da gelişim gösterdi. İlk günlerinde Sensible World of Soccer gibi ilkel görünüme sahip futbol oyunları, şu sıralar gerçeğine oldukça yakın bir görüntüye sahipler.

Bugün piyasada olan PC futbol oyunlarının sayısı ise oldukça geniş. Bu yazımızda çoğunu Steam'den indirebileceğiniz en iyi 8 PC futbol oyununu sizin için seçtik.

1. FIFA 2017:



Futbolu dünya çapında idare eden Fédération Internationale de Football Association'ın adını taşıyan FIFA, PC'deki en vazgeçilmez futbol oyunlarının başında geliyor. EA Sports'un geliştirdiği oyun, ilk çıktığından bu yana 100 milyon kopya sattı. FIFA 2017 belki bir klasik sayılmayacak, ancak grafikleri ve akıcı animasyonlarıyla PC'deki en güçlü futbol oyunlarından bir tanesi.

2. Football Manager 2017:



FIFA gibi her yıl güncellenen Football Manager, bir takımı organize etmenin, medyayla ve sakatlıklarla başa çıkmanın nasıl bir şey olduğunu size tattırıyor.

3. Pro Evolution Soccer 2017:



Uzun süre FIFA'nın gölgesinde kalan PES, 2016 ve 2017 sürümüyle önemli geliştirmeler sunmuştu. PES'te ikili mücadeleleri kimin kazanacağını, ortaların nereye gideceğini, şutun "doksana" mı yoksa dağlara tepelere mi gideceğini tahmin edemiyorsunuz. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi.





4. Rocket League:



ABD'de bulunan Psyonix tarafından geliştirilen Rocket League, futbolcuların yerine roket gücüyle çalışan araçları koyuyor. Çıkışından bu yana 5 milyondan fazla satan oyun, hızlı olduğu kadar eğlenceli de.

5. Goal United Pro:



Goal United Pro, menajerlik dünyasına girmek isteyen ancak Football Manager'daki sayısız seçenekten çekinenler için uygun bir oyun. Web tarayıcısında oynanan oyun, saatlerinizi ayırmanızı gerektirmese de oldukça detaylı.

6. Super Arcade Football:



1990'larda futbol oyunları oynadıysanız, Super Arcade Football sizi eğlendirebilir. Sensible Soccer serisinden etkilenen oyun, kuş bakışı kamerasıyla oyuna farklı bir açıdan bakıyor.





7. Frozen Cortex:



Frozen Cortex, geleneksel bir futbol oyunu olmasa da atlamak istemediğimiz kadar eğlenceli. Daha çok Amerikan futbolunu andıran oyunda iki robot takımı, gelecekçi bir sahada karşı karşıya geliyor. Sıra tabanlı oyun, bu yönüyle FIFA ve diğer oyunlardan ayrılıyor.

8. New Star Soccer:



New Star Soccer'ı telefonlarda görmüş olabilirsiniz, peki onu PC'nizde de oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Oyunda başarılı olmak için canlı olarak oynamak yerine, doğru senaryoları takip etmeniz gerekiyor. Beckham stili kavisli bir serbest vuruş mu, yoksa etkili bir ara pas mı... Kararı siz vereceksiniz.