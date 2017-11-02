Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 3 Kasım konukları

Beyaz Show’un bu haftaki konukları yeni sezonun 2. bölümüne kısa bir süre kala belli oldu. Yıllardır cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Beyaz Show’a yeni ekranların sevilen yüzleri konuk olacak. İşte o isimler ve yayın saati!



Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; ünlü şarkıcı İrem Derici, "Yol Arkadaşım" filmi ile İbrahim Büyükak, genç ve yetenekli oyuncular Jessica May, Tolga Mendi ve 2017 Best Model Birincileri Aslıhan Karalar ve Efe Sorarlı konuk oluyor. Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle Beyaz Show 3 Kasım 2017 Cuma akşamı saat 23.45'de Kanal D'de!



GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?



Müthiş konukları, kahkahası, sürprizleri, skeçleri ve şovmeni Beyazıt Öztürk’ün muhteşem sunumuyla "Beyaz Show" hasrete son verdi ve “Canlı Canlı” ilk bölümüyle yeni sezona 27 Ekim Cuma gecesi "merhaba" dedi. Sezonun ilk bölümüne ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevilen şarkıcı Simge Sağın, "İlk Öpücük" filminin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Özge Gürel, Beyaz Show’un yeni sezon ilk programına konuk oldu.

Acun Ilıcalı’nın stüdyoya girmesiyle adeta yer yerinden oynadı. “Beyaz” ve “Acun” diye bağıran seyirciler nedeniyle stüdyo ikiye bölünür gibi olsa da, Beyaz evsahibi avantajını iyi kullandı.



Programın açılış bölümünde Simge Sağın, “Miş Miş”le ortalığı adeta kasıp kavurdu. “Miş Miş”in hemen bitiminde canlı olarak şarkıyı Beyaz için uyarlaması gecenin sürprizlerinden biri oldu.