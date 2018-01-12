Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 12 Ocak Beyaz Show fragmanı

Beyaz Show’a bu hafta; Koray Avcı, Gupse Özay, Eda Ece, Aksel Bonfil ve Gözde Atasoy Kökçü konuk oluyor! Beyaz Show 12 Ocak 2017 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; sevilen şarkıcı Koray Avcı, "Deliha 2" filmi ile Gupse Özay, Eda Ece, Aksel Bonfil ve ünlü haber spikeri Gözde Atasoy Kökçü konuk oluyor.

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine ekran başına kilitleyecek.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahaneydi.

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine fenomen mandalinacı Veysel Mutlu’yla birlikte stüdyoya giren Beyaz tüm stüdyoyu coşturdu. Ayrıca Beyaz’ın Veysel Mutlu’ya bir de sürprizi vardı. Beyaz, fenomen mandalinacıya albüm yapmak isteyen ünlü müzik yapımcısı Polat Yağcı’nın mesajını kendisine iletince stüdyoda alkış tufanı koptu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol takımının geçtiğimiz sezon Euroleague Kupası kazanan oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu programdaki sempatiklikleri ve anlattıkları hikayelerle herkesin takdirini kazandı.

Gökçe yakın zamanda çıkardığı ve klibinde birçok ünlüyle rol aldığı “Artist” adlı şarkıyla stüdyoda ve ekran başında bulunan herkesi coşturdu.

Gecenin en büyük bombası ise dünyaca ünlü aktör Jean-Claude Van Damme’dı. Seyirciler dünyaca ünlü aktörün söylediği her şeyi pür dikkat dinlediler.

Başka bir sürpriz ise Beyaz’dan Jean-Claude Van Damme’a geldi. ‘Kickboxer’ filmindeki ünlü dans sahnesini Türkçe şarkılara uyarlayan Beyaz, Van Damme’ı ve stüdyodaki herkesi kahkaha krizine soktu.