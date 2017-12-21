Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? Beyaz Show saat kaçta?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen şov programı 'Beyaz Show'a bu hafta birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı “Beyaz Show” a bu hafta; Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel, ünlü şarkıcı Gökçe, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol takımı oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu konuk oluyor.
Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle “Beyaz Show” bu gece 23.45'te Kanal D'de!
GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
"Beyaz Show"a geçtiğimiz hafta; Türk pop müziğinin en iyi seslerinden Mustafa Ceceli, önümüzdeki hafta gösterime girecek “Acı Tatlı Ekşi” filmi ile sevilen oyuncular Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy, efsane milli futbolcu Tümer Metin konuk oldu. Sosyal medyada ünlenen fenomen mandalinacı Veysel Mutlu’yla birlikte stüdyoya giren Beyaz herkesi şaşırttı. Kendisini ünlü yapan ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısını söyleyince stüdyoda adeta yer yerinden oynadı.
Gecenin sürprizi ise Murat Dalkılıç’tı. Yakın arkadaşları Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci’yi ekranda gören Dalkılıç, yayına telefonla bağlanarak herkesi şaşırttı.
Türk futbolunun efsane isimlerinden biri Tümer Metin, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’le eşleşmesini yorumladı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde çok üst bir noktaya ulaştığını ama Bayern’in de çok zor bir rakip olduğunu belirten Tümer Metin, Beşiktaşlı futbolcuların bu eşleşmede en iyi şekilde mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
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