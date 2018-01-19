Beyaz Show konukları kimler? İşte 19 Ocak Beyaz Show konukları

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı Veysel Mutlu konuk oluyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
2018’in ilk programında sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle “Beyaz Show” yine harikaydı.
Programın açılış bölümüne konukların kilo verme hikayeleri adeta damga vurdu. Koray Avcı 2 ayda 20 kilogram verdiğini söylerken, Gupse Özay da Deliha filmleri için nasıl kolay kilo alıp verdiğini anlatırken herkesi şaşkınlığa uğrattı.
“Bonfil”in kelime anlamını merak eden Beyaz, bu soruyu Aksel Bonfil’e yöneltti ve “iyi evlat” cevabını aldı.
Beyaz’ın Aksel Bonfil’i Barış Arduç’a benzetmesinin ardından açılan sohbetten Koray Avcı’nın bihaber olması başta Gupse Özay olmak üzere herkesi güldürdü.
Gözde Atasoy’un haber bültenlerini sunarken kullandığı cümleleri yeniden biraraya getirip tekrar montajlayan Beyaz, hazırladığı komik VTR ile herkese kahkaha attırdı.
Beyaz, Koray Avcı’nın geçen program verdiği sözü unutmayıp canlı yayın sırasında hatırlatınca Koray Avcı beatbox yapmak durumunda kaldı. Güzel performansıyla adeta gerçek beatboxçılara taş çıkarttı.
Koray Avcı’nın program sırasında hazırladığı Türk Halk Müziği potpurisi, stüdyoda ve ekran başında bulunan herkesi mest etti.
Aksel Bonfil bilinmeyen bir yönünü Beyaz Show’da sergiledi ve söylediği şarkıyla herkesi büyüledi.
Programın en büyük sürprizlerinden birini Acun Ilıcalı yaptı. Meksika’dan Gupse Özay’a video çekip gönderen Ilıcalı, Gupse Özay’ın yeni filmi için iyi dileklerini iletti.
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