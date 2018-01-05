Beyaz Show konukları belli oldu mu? Bu hafta yayınlanmayacak mı?

Yılbaşı sonrası pek çok kanal dizilerine ve programlarına ara verdi, bunlardan biri de Beyaz Show oldu. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı Beyaz Show ‘u yayın akışında göremeyen program takipçileri, “Yeni bölüm yayınlanmayacak mı, yok mu?” gibi sorulara yanıt arıyordu, beklenen açıklama geldi. Kanal D’nin ana sayfasından yapılan duyuruya göre, Beyaz Show, sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle 12 Ocak’ta kaldığı yerden devam edecek.



SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı Beyaz Show programına en son; dövüş sanatlarının usta ismi dünyaca ünlü aktör Jean-Claude Van Damme, Siyah İnci dizisiyle ekranda boy gösteren Tolgahan Sayışman, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, pop müziğin sevilen ismi Gökçe, Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu oldu.



Fenerbahçe Erkek Basketbol takımının geçtiğimiz sezon Euroleague Kupası kazanan oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu programdaki sempatiklikleri ve anlattıkları hikayelerle herkesin takdirini kazandı.



Gökçe yakın zamanda çıkardığı ve klibinde birçok ünlüyle rol aldığı “Artist” adlı şarkıyla stüdyoda ve ekran başında bulunan herkesi coşturdu.

Gecenin en büyük bombası ise dünyaca ünlü aktör Jean-Claude Van Damme’dı. Seyirciler dünyaca ünlü aktörün söylediği her şeyi pür dikkat dinlediler.

Başka bir sürpriz ise Beyaz’dan Jean-Claude Van Damme’a geldi. ‘Kickboxer’ filmindeki ünlü dans sahnesini Türkçe şarkılara uyarlayan Beyaz, Van Damme’ı ve stüdyodaki herkesi kahkaha krizine soktu.