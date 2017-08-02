Berlin’deki zirveden yasak kararı çıkabilir mi

ZİRVENİN konusu 13 milyon dizel motorlu aracın geleceği. Dizel motorlu araçlar çevreye zararlı nitrik asit gaz salınımıyla hava kirliliğinin baş nedeni. Stuttgart mahkemesi dizel araçların trafikten men edilebileceğine karar verdi. Bu kararın tüm büyük kentlere sıçramasından ve dizel motorlu araçlara trafiğe çıkma yasağı gelmesinden korkuluyor. Almanya’da trafikteki her üç araçtan biri dizel motorlu ve 600 bin insan bu alanda çalışıyor.

Dizel araçların trafikten men edilmesini, otomotivciler karşı çıkıyor. Dizel araçların trafiğe çıkmalarının yasaklanabileceği kararı da tüketicileri tedirgin etti. Bu yüzden satışlar düştü. Kullanılmış dizel araçlar değer kaybetti. Almanya bu gelişmelerin Made in Germany markasını tehdit etmesinden tedirgin. Otomobil sanayi Alman ihracatının birinci sınıf ürünü.

SORUNA ÇÖZÜM BULMAK İSTİYORLAR

Buna bir çözüm bulmak için siyaset ve otomotivciler Berlin’de bir araya geldi. Hedef dizel araçların trafikten men edilmesi değil, nitrik asit gazı salınımını azaltmak için motor ve yazılımda nasıl bir yenilemeye gidilebilir sorusuna yanıt aramak. Siyaset yenilemenin tüketicilere daha fazla yakıt tüketimi gibi ek masraf getirmesini istemiyor. Otomobil sanayi Euro6 ve Euro5 motorlarıyla ve uygun fiyata yazılım güncellenmesiyle sorunu çözecekleri görüşünde. Ancak Ulaştırma Bakanı Dobrindt, yenilemenin zehirli gaz oranını düşürmeye yetmeyeceğini daha önce söylemişti.

MERKEL YOK AMA TEMSİLCİSİNİ GÖNDERDİ?

Zirveye Çevre Bakanı Barbara Hendricks ve Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt çağırdı. Zirveye VW, Audi, Porsche, BMW, Daimler, Ford Almanya ve Opel şirketlerinin başkanları ile otomobillerin üretildiği Baden Württemberg, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland Pfalz ve Saarland eyaletlerinin başbakanları katılıyor. Başbakan Angela Merkel zirveye katılmıyor, ancak temsilcisini gönderdi.