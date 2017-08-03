Keyifli anların yaşandığı ‘Hadi Be’ canlı yayınında Yosi Mizrahi, Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına iddialı açıklamalarda bulundu.

Erkekler Basit İnsanlar

Kadın erkek ilişkilerinde, erkeklerin daha basit durumda olduğunu söyleyen Yosi Mizrahi “ Biz basit insanlarız siyah mı? beyaz mı? diye karar verebiliriz. Ama kadınlar kesinlikle öyle değil. Gördükleri bir şeye bu beyaz ama griye de çalıyor diyorlar” dedi.

Adrenalin Tutkunuyum

Adrenalin tutkunu olduğunu ve bugüne kadar bu tutkusundan dolayı hiçbir yerinin zarar görmediğini söyleyen Yosi Mizrahi “ Ben adrenalin tutkunuyum her şeyi yapabiliyorum. Sürekli motosiklet kullanıyorum. Çok sağlamcı birisiyim daha hiçbir yerlerimi kırmadım. Motorla yurtdışına çıkarak 4 bin km yaptım ve hiç sıkıntı yaşamadım” dedi.

Ben Baba Olamam

Çocuk sahibi olabilecek sorumluluğa sahip olmadığını ve yeğenleriyle mutlu olduğunu söyleyen Yosi Mizrahi “ Ben yeğenlerimle mutluyum. Baba olacak sorumluluğa sahip birisi değilim ben. Bana çok farklı bir sorumluluk gibi geliyor. Asla baba olamam” dedi.

Yaşımı Göstermiyorum

45 yaşında olduğunu ve herkesin kendisine yaşını göstermediğini söylediğini anlatan Yosi Mizrahi “ Yaşımı göstermediğimi söylüyorlar ama zaten haftanın 6 günü spor yapıyorum kendime dikkat ediyorum. Daha ileride kendimi buza yatıracağım bozulmayayım diye” dedi.