Bebeklerin en büyük sorunu: Pişik

Diaper dermatit (pişik), bebek ve çocuklarda bez bağlanan bölgelerde oluşan döküntülerdir. Yenidoğanlarda ve bez kullanan çocuklarda bu bölge kapalı ortamda sürekli nemli kalır, idrar ve dışkı ile temas ettiği için deri bütünlüğü bozulur, enfeksiyonlara yatkın hale gelir.

PİŞİK NE ZAMAN OLUR?

- Özellikle ek gıdaya başlandığında,

- Diş çıkarma dönemlerinde,

- Sık sık dışkı ve idrar yapan çocuklarda,

- Alt bölge temizliği düzgün yapılmayan bebeklerde,

- Antibiyotik kullanan çocuklarda,

- Akut gastroenterit yani ishal olan çocuklarda sıkça karşımıza çıkar.



BİRÇOK SORUNA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Pişik olan bebekler çok huzursuz olur, idrar ve dışkı her pişik olan bölgeye değdiğinde ağrı duyarlar. Bu ağrı uyku bozukluklarından emmede isteksizliğe kadar birçok olumsuz duruma neden olur. Bez kullanan yenidoğanlarda ve çocuklarda bez bölgesi bakımı çok önemlidir. Bebeğin sık sık altını değiştirmek, bu bölgeyi havalandırmak ve kuru tutmak, gerekirse bariyer koruyucu kremler kullanmak gerekir. Bu bakımlar yapıldığı takdirde, pişiklerin çoğu 3-4 günde kendiliğinden iyileşir.

PİŞİĞİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

- Kullanılacak bezlerin emilimi güçlü ve dokusu yumuşak olmalı, pamuklu olanlar tercih edilmelidir.

- Günde en az 7-8 kez bez değiştirilmesi ve eş zamanlı bez bölgesinin havalandırılması yapılmalıdır.

- Bez değiştirilirken mümkünse ilk 1 yaşta, kaynamış-ılınmış su ve pamuk ile özel bölge temizliği çok bastırmadan narin bir şekilde yapılmalıdır. Arkasından mutlaka pamuklu bezler, havlu veya tek kullanımlık peçetelerle kurulama yapılmalıdır.

- Eğer dışkı temizliği bu şekilde yapılamıyorsa akan su altında bebeğin poposu bebek şampuanı ile yıkanmalıdır.

- Tek kullanımlık ıslak mendiller kullanım için pratiktir. Ancak içerdiği parfüm veya koruyucu maddeler deri bütünlüğünü bozabilir, bu nedenle içeriklerine dikkat etmekte fayda vardır. Ayrıca tek kullanımlık ıslak mendillerin 1 yaşından sonra kullanılması daha uygundur.

- Pişik oluşumunu engellemek için doktorun önerdiği bariyer koruyucu kremler (örneğin, lanolin oksit içerenler) kullanılabilir. Bu uygulamaya rağmen geçmeyen, 5 günden daha fazla süren pişikler için ayırıcı tanı yapılmalı, bunun için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.

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