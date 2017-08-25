Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Ücretsiz diye geçerseniz...

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı bildirildi. Buna göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Çarşamba saat 00.00’dan başlayarak, 5 Eylül Salı günü saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak.



BU KÖPRÜLERDE VE YOLLARDA GEÇİŞ ÜCRETLİ



Ücretsiz geçişler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde geçerli olmayacak.