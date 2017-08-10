Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 5 yer

1- Ürdün - Wadi Rum

Güney Ürdün’de bulunan Wadi Rum, UNESCO Dünya Mirası alanlarından biri. Kayalıkların, mağaraların, dar kanyonların, doğal kemerlerin ve Mars benzeri kırmızı kumun büyülü görüntüsüyle kendinizden geçeceğiniz bu muhteşem yer size dünyada bambaşka bir gezegendeymiş hissi veren nadir yerlerden. Yakın vadede bir Mars’a gidemeyebilirsiniz ama Ürdün çok yakınınızda.

2- Black Rock Desert, Nevada - Fly Geyser

Fly Geyser aslında 1964 yılında insan eliyle yapılan bir kaza sonucunda ortaya çıkıyor. 5 metreye kadar fışkıran su hala akmaya devam ediyor ve içeriğindeki çözünmiş mineraller sayesinde şelalenin etrafında teraslar oluşuyor. Bu tepelerin renklerine neden olan şey ise yosunlar. Dünyanın en başarılı kazası diyebileceğimiz bu doğa harikası görenleri başka bir dünyadaymış gibi hissettiriyor.

3- Osoyoos, Kanada - Spotted Lake (Kliluk)

İngiliz Kolombiyası çölünde yer alan bu garip göl, büyü miktarda mineral, kalsiyum ve sodium sülfat içeriyor. 300’den fazla havuza sahip bu bölgede yazın suyun buharlaşması sonucu gölün tabanı ortaya çıkıyor ve her birinde lekerler meydana geliyor. Siz de bunları izlerken ‘ Aman tanrım acaba dünyada mıyım?’ diye izliyorsunuz.

4- Dolomitler, İtalya - Torri del Vajolet (Vajolet Kuleleri)

Dolomitlerdeki Rosengarten grubunda bulunan bu dikey zirveler son derece fotojenik olmasının yanı sıra kaya tırmanıcılarının da mutlaka çıkılması gereken zirveler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Göz alıcı güzelliğiyle izlemesi bile yeterli.

5- Kaliforniya - Lassen Volkanik Milli Parkı'nın Boyalı Kumulları

Kırmızı ve turuncu boyalı kumullar, oksitlenmiş volkanik kül tabakalarından oluşurlar ve Cinder Cone Yanardağı’nın gölgesinde uzanırlar. Volkan 1650'lerde meydana gelen patlamalar sırasında oluşmuş ve ortaya bu derece güzel bir görüntü çıkarmıştır.