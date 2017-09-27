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Başarılı insanlar sakinliklerini nasıl koruyor?

Duygularınızı kontrol altında tutmak ve yönetmek performansınızı doğrudan etkileyen bir davranıştır. Talent Smart’ın bir milyon kişi üzerinde yaptığı bir araştırma en iyi performans gösteren kişilerin stresli durumları sakin ve kontrol altında tutabilen insanlar olduğunu buldu. Bu da demek oluyor ki başarının sırrı bulundu. Peki stresi tamamen yok etsek ne olur? Bu da olmuyor aslında. Çünkü kısa süreli stres beynin aktif kalmasını ve yeni hücrelerle bağ kurarak yeni düşünme şekilleri geliştirmesini sağlıyor. Ancak bu stres durumu uzun sürerse işlem tersine dönüyor ve bu işlem bloke oluyor. Yani düşünemez ve işin içinden çıkamaz bir duruma geliyorsunuz. O halde kısa süreli streslerin sizi başarıya götüreceğini bilmeli ama uzamaması için kontrol altına almayı da öğrenmelisiniz. Yapanlar nasıl yapıyor gelin birlikte bakalım:

Kaynak: Doğan Burda
27.09.2017 - 14:35

1- Sahip oldukların için şükretmek

Şükretmek için kendine zaman ayırmak ruh halinizi düzene sokar ve stres hormonu olan kortizolü %23 oranında azaltır. California Davis Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar; günlük olarak şükran duygusu hisseden insanların ruh halinin daha iyi olduğunu ve daha yüksek bir enerjiye sahip olduklarını keşfetti. Bu nedenle öncelikle elinizdekiler için kendinizi takdir edin ve şükredin.

Başarılı insanlar sakinliklerini nasıl koruyor

2- ‘Ya şöyle olursa?’ diye sormaktan kaçınmak

Bu gibi ucu açık sorular stres ve endişe ateşine odun atmaktır. Hayatta milyonlarca olasılık vardır ve bu olasılıklar karmaşasına girmek sizi bir yola götürmekten çok yerinizde saydırır. Üstelik gittikçe daha da stres olur ve kontrolü kaybedersiniz. Bu nedenle böyle sorulardan kaçının ve işinize odaklanın.

Başarılı insanlar sakinliklerini nasıl koruyor

3- Olumlu bir şey düşünün

Olumlu düşünceler beyninizin dikkatini stressiz bir şeye odaklayarak stres haline bir mola verirler. Bu nedenle olumlu bir şey düşünüp beyninize stresi kontrol altına alabilmesi için yardımcı olabilirsiniz. Bu stresli bir durumda zor biliyoruz ama o günün en olumlu olayını düşünün ve ne kadar işe yaradığını gözlerinizle görün. Eğer o gün olumlu bir şey olmadıysa gelecekte olmasını umduğunuz ya da önceki gün olan bir şeyi de düşünebilirsiniz.

Başarılı insanlar sakinliklerini nasıl koruyor

4- Ulaşılmaz olun

İşinizde 7/24 ulaşılabilir bir halde olmak sizi sürekli stres altında tutar. Bu nedenle kendinize ulaşılamayack bazı zaman aralıkları belirleyin ve bu zamanlarda da stressiz saatlerin tadını çıkarın. Bu ilk başta zor gelebilir ama iş arkadaşlarınız da zamanla bu saatlere alışacak ve kendinize zaman ayırmış olacaksınız.

Başarılı insanlar sakinliklerini nasıl koruyor

5- Kafein alımını sınırlayın

Kafein adrenalinin serbest bırakılmasını tetikler. Adrenalin size savaş ya da kaç mekanizmasının kaynağıdır. Beyniniz zor bir durumla karşı karşıya kaldığında o durumla savaşmak ya da kaçmak için bu hormonu ortaya sürer. Kısaca hayatta kalmamız için gereklidir. Bu mücadele bir ayıyla karşı karşıyayken mantıklıdır ama bir email için de bu tepkiyi yaşamak vücuda yaşatılan gereksiz fazla bir strestir. Kafein beyninizi bu aşırı gergin stres durumuna getirdiğinde duygularınız davranışalarınızı aşar. Bu nedenle kafein tüketimine dikkat edilmelidir.

Başarılı insanlar sakinliklerini nasıl koruyor

Son Güncelleme : 27.09.2017 - 14:44
Etiketler: başarılı insanların özellikleri , başarı , Hayat
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