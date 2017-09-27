Başarılı insanlar sakinliklerini nasıl koruyor?

1- Sahip oldukların için şükretmek

Şükretmek için kendine zaman ayırmak ruh halinizi düzene sokar ve stres hormonu olan kortizolü %23 oranında azaltır. California Davis Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar; günlük olarak şükran duygusu hisseden insanların ruh halinin daha iyi olduğunu ve daha yüksek bir enerjiye sahip olduklarını keşfetti. Bu nedenle öncelikle elinizdekiler için kendinizi takdir edin ve şükredin.

2- ‘Ya şöyle olursa?’ diye sormaktan kaçınmak

Bu gibi ucu açık sorular stres ve endişe ateşine odun atmaktır. Hayatta milyonlarca olasılık vardır ve bu olasılıklar karmaşasına girmek sizi bir yola götürmekten çok yerinizde saydırır. Üstelik gittikçe daha da stres olur ve kontrolü kaybedersiniz. Bu nedenle böyle sorulardan kaçının ve işinize odaklanın.

3- Olumlu bir şey düşünün

Olumlu düşünceler beyninizin dikkatini stressiz bir şeye odaklayarak stres haline bir mola verirler. Bu nedenle olumlu bir şey düşünüp beyninize stresi kontrol altına alabilmesi için yardımcı olabilirsiniz. Bu stresli bir durumda zor biliyoruz ama o günün en olumlu olayını düşünün ve ne kadar işe yaradığını gözlerinizle görün. Eğer o gün olumlu bir şey olmadıysa gelecekte olmasını umduğunuz ya da önceki gün olan bir şeyi de düşünebilirsiniz.

4- Ulaşılmaz olun

İşinizde 7/24 ulaşılabilir bir halde olmak sizi sürekli stres altında tutar. Bu nedenle kendinize ulaşılamayack bazı zaman aralıkları belirleyin ve bu zamanlarda da stressiz saatlerin tadını çıkarın. Bu ilk başta zor gelebilir ama iş arkadaşlarınız da zamanla bu saatlere alışacak ve kendinize zaman ayırmış olacaksınız.

5- Kafein alımını sınırlayın

Kafein adrenalinin serbest bırakılmasını tetikler. Adrenalin size savaş ya da kaç mekanizmasının kaynağıdır. Beyniniz zor bir durumla karşı karşıya kaldığında o durumla savaşmak ya da kaçmak için bu hormonu ortaya sürer. Kısaca hayatta kalmamız için gereklidir. Bu mücadele bir ayıyla karşı karşıyayken mantıklıdır ama bir email için de bu tepkiyi yaşamak vücuda yaşatılan gereksiz fazla bir strestir. Kafein beyninizi bu aşırı gergin stres durumuna getirdiğinde duygularınız davranışalarınızı aşar. Bu nedenle kafein tüketimine dikkat edilmelidir.