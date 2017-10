Bankada imzasız kredi dönemi

Yaklaşık 950 şubeleri olduğunu ve bu şubelerin tamamının dijitalleşme eksenin yenileneceğini ifade eden Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Müşterimize verdiğimiz hizmetin kalitesini ve hızını arttırıyoruz. Mobiliteyi arttırıyoruz, sadece şubede değil her yerde hizmet verebiliyoruz. Ayrıca, tüm iş süreçlerimizi ve operasyonumuzu sadeleştiriyoruz, dijitalleştiriyoruz” dedi.



Bu kapsamda müşterilerin kredi kullanımlarında attıkları imzaları kaldırdıklarını söyleyen Erbil, şu şekilde devam etti: “40 sayfalık, imzalanan dökümanlar artık dijitale taşındı. Müşterilerimiz tablet bilgisayarlar üzerinden verdikleri onayla kredi işlemlerini tamamlanabilecek. Özellikle ihtiyaç kredisini 10 dakikaya indirdik. Çok kısa zamanda 8-9 dakikaya indirmeyi amaçlıyoruz.”



KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜR

Erbil, ayrıca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erbil, ABD’nin vize kararına ilişkin “Alınan kararlar sert. Rasyonel bir diplomatik yaklaşımla en kısa zamanda sorunun çözüleceğini düşünüyorum” dedi. Kurumlar Vergisi’nin finans sektöründe 2 puan arttırılmasına ilişkin soru üzerine Erbil, “Bu gelişme bizim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sonuçta alınması gerekli olan bir kararmış ve alındı. Biz de basiretli tüccar olarak riayet etmeye devam edeceğiz. Bankamıza etkisi 150 milyar lira olacaktır. Bu yıl için karımız 150 milyar lira eksilecek. Sonuçta bu vergi devletimize gidecek” ifadelerini kullandı.



Garanti Bankası’nın Teknoloji ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Erel ise, şubelerdeki yeni dönemlerini şu şekilde aktardı: “Proje kapsamında 950 şubemizden 65’inin dönüşümünü tamamladık. Çalışanlarımızın müşterilerimize her yerde hizmet verebilmeleri için tablet bankacılığında önemli geliştirmeler yaptık. Bu sayede müşterilerimiz artık işlemlerinin sonunda sayfalarca doküman imzalamak yerine, şubede bulunan tabletler üzerinden veya kendi cep telefonlarından internet bankacılığı ortamına giriş yaparak onay sürecini hızlı ve kolayca tamamlayabilecek. Proje kapsamında şubelerimizde banko düzeni kalkarken, her müşterimizin tek noktadan oturarak hizmet alacağı bir yapı oluşturduk.”