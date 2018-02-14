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Yağlı tohum paralarını Bank Asya’ya yatırmışlar: Zekeriya Mete de gözaltına alındı

Çetin AYDIN /Dinçer GÖKÇE
14.02.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği’nin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul’da gözaltına alındı. Hürriyet Dünyası'nın edindiği bilgilere göre gözaltına alınan isimler arasında Zekeriya Mete de bulunuyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Malmuller İhracat Birliği’nin elebaşı Fetullah Gülen’in Bank Asya’ya para yatırılması talimatının ardından 27 Ocak 2014’te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014’te ise 3 milyon 800 bin TL’yi bankaya yatırdığı tespit edildi.

İddiaya göre söz konusu paralar, başka bankalardaki hesaplardan çekilerek Bank Asya’ya aktarılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla birliğin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul’da gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 1 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yağlı tohum paralarını Bank Asya’ya yatırmışlar: Zekeriya Mete de gözaltına alındı

Hürriyet Dünyası'nın edindiği bilgilere göre gözaltına isimler arasında Zekeriya Mete'nin olduğu öğrenildi. Mete, 2010 yılında İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.

 

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Etiketler: İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , Zekeriya Mete , Vatan Caddesi
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