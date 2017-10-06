'Bana hakaret etmeyin!'

Demet Akalın, bir takipçisinin "Kalbi çok güzel Demet'in... Ey insanlık neredesin? Gözlüklerinizi çıkarıp bakın gerçekleri görürsünüz tabii. O kör olan yavru hiç göremeyecek. Utancım insanlığa... Güle gül giy çizmeni Demet' mesajına kayıtsız kalamadı.

Ünlü şarkıcı şu sözlerle karşılık verdi:

"Anneannem b.klarını duvara sürerken, ben insanlara 'gelin helallik alın' derken bizi dinleyen hiç olmadı! İnsanlık herkese mahsus bir şeydir. Anneannem inleye inleye gitti. Allah yukarıda! Tehdit, şantaj ve diğer yanda inleyerek giden anneannem... O yüzden olayın iç yüzünü bilmeden sayfamda bana hakaret edip durmayın. Herkesin kıymetlisi kendine. 20 senedir bir kere arayan olmamış beni! Varsın ben gözlüklü olayım... Hiçbir şey sebepsiz değildir. Hanımefendiye yardım eden etmiş işte daha benimle işleri olmasın!"

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