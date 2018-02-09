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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Bana aşkını söyle

    Bana aşkını söyle

    Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr
    09.02.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:

    Sevgililer Günü yaklaşırken, hediye telaşına son. Aşkınızın tarzına uygun seçimler burada.

    Trendy ise Boyner’de satılan küpeleri beğenir. 5.99 TL.

    Bana aşkını söyle

    Vampsa Penti’deki bu babydoll ile ona sürpriz yapın. 39.90 TL.

    Bana aşkını söyle

    Havalıysa Sunglass Hut’taki Miu Miu’nun bu çerçevesi onun olmalı. 1220 TL.

    Bana aşkını söyle

    Yaratıcıysa Edding’in porselen ve ahşabı da boyayan kalem setiyle, ona mesaj verin. 30 TL.

    Bana aşkını söyle

    Teknoloji meraklısıysa Brandroom’daki Kate Spade telefon kılıfına göz atın. 82 TL.

    Bana aşkını söyle

    Bakımlıysa Kiko Milano’nun bu alllığı ile makyaj modasını yakalamalı. 59.95 TL.

    Bana aşkını söyle

    Sportifse Puma’nın Basket Heart serisinden bir sneaker’a bayılacak! 369.90 TL.

    Bana aşkını söyle

    Romantikse Pandora’nın bugüne özel tasarladığı charm uygun. 189 TL.

    Bana aşkını söyle

    Etiketler: Sevgililer Günü , Sevgililer Günü hediye önerileri , hediye önerileri
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