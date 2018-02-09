Bana aşkını söyle

Trendy ise Boyner’de satılan küpeleri beğenir. 5.99 TL.





Vampsa Penti’deki bu babydoll ile ona sürpriz yapın. 39.90 TL.





Havalıysa Sunglass Hut’taki Miu Miu’nun bu çerçevesi onun olmalı. 1220 TL.





Yaratıcıysa Edding’in porselen ve ahşabı da boyayan kalem setiyle, ona mesaj verin. 30 TL.





Teknoloji meraklısıysa Brandroom’daki Kate Spade telefon kılıfına göz atın. 82 TL.





Bakımlıysa Kiko Milano’nun bu alllığı ile makyaj modasını yakalamalı. 59.95 TL.





Sportifse Puma’nın Basket Heart serisinden bir sneaker’a bayılacak! 369.90 TL.





Romantikse Pandora’nın bugüne özel tasarladığı charm uygun. 189 TL.



