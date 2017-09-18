Bakiel sektörü Meksika’dan umutlu döndü

Yılın ilk 8 ayında ihracatı yüzde 7 artan bağlantı elemanları, kilit ve el aletleri (BAKİEL) sektörü Meksika’yı hedef ülke olarak belirledi. Bu yıl ilk kez Meksika’da bir fuara katılan Türk heyeti bu ülkenin 15 büyük firmasını Türkiye’ye davet etti.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) organizasyonu ile Meksika’da düzenlenen hırdavat, yapı, elektrik, aydınlatma, endüstriyel güvenlik sistemleri fuarına katılan BAKİEL komitesi umutlu döndü. İDDMİB BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, uzak bir pazar olan Meksika’da 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen Expo Nacional Ferretera Fuarı’na katılım gerçekleştirdiklerini söyledi. Sektörün önemli fuarlardan biri olan ve 29. kez düzenlenen fuara İDDMİB olarak info stant ile katılım sağladıklarına dikkat çeken Tecdelioğlu, “Fuara 19 ülkeden yüzde 35’i uluslararası olmak üzere bin 390 firma katıldı. Türkiye'den bizimle birlikte Kale Kilit ve Kalıp Sanayi, K Metal, Erikoğlu Emaye Bakır olmak üzere 4 firma katıldı” dedi.

15 FİRMA TÜRKİYE’YE DAVET EDİLDİ

Meksika Yapı Endüstrisi Odası (CMIC) yetkililerini ziyaret ederek İDDMİB ve BAKİEL sektörü hakkında bilgi verdiklerini anlatan Tecdelioğlu, “Meksika –Türkiye arası ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde iş birliği yapılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Meksikalı yetkilileri, 8-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek Yapı Fuarı’na davet ettik. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği kapsamında Birliğimiz tarafından organize edilecek bir alım heyeti organizasyonu kapsamında Meksikalı 10-15 firma yetkilisinin fuar süresince İstanbul’da misafir edilebileceği, fuar gezisinin yanı sıra fabrika gezisi ve ikili iş görüşmeleri yapılabileceğini ifade ettik” şeklinde konuştu.

TÜRK DİZİLER İLGİYİ ARTIRDI

Meksika’nın yıllık 5 milyona yakın otomotiv sanayisi olduğunu vurgulayan Çetin Tecdelioğlu, “Çok büyük bir otomotiv ve otomotiv yan sanayi pazarı var. Bu da bağlantı elemanları, kilit ve el aletleri sektörünü doğrudan ilgilendiriyor. 450 milyar dolar resmi ihracatı olan ama sınır ticaretinden dolayı 100 milyar dolar da gayri resmi bir ihracatı olduğu düşünülen bir ülke. 120 milyon insan yaşıyor ve Türkiye’nin 3 katı büyüklüğünde büyük bir coğrafyaya sahip. Ciddi petrol kaynakları var ve hızla zenginleşen bir ülke. Bu pazara girebilmemizin önünde en büyük engel Türkiye'den Meksika'ya direkt uçuşun olmaması. Saat farkından dolayı ve direkt uçuşların olmaması nedeniyle Meksika'ya minimum 24 saatte ulaşabiliyorsunuz. Bunu minimize etmek için havayolu şirketlerinin Meksika'nın herhangi bir şehrine direkt uçuş koyması ihracatçıların işlerini kolaylaştırır” diye konuştu.

Meksika pazarına girerken Türk dizilerinin oluşturduğu sempatinin fayda sağlayacağına dikkat çeken Çetin Tecdelioğlu, “Türk dizilerinin oluşturduğu sempati nedeniyle standımıza ilgi yoğundu. Bize olan bu sempatiyi ziyaretlerimiz ile pekiştirmeli ve fuarlara katılım göstermeliyiz. İyi partnerler bulduğumuz takdirde hızlı bir şekilde iş geliştirmesini yapabiliriz” dedi.

ÇİN’DEN DAHA AVANTAJLIYIZ

Özellikle otomotiv, hırdavat, el aletleri, otomotiv yan sanayi, inşaat sektörü, inşaat yan sanayi ve çelik sektörü gibi sektörlerin büyük imkanlar sunduğunu kaydeden Tecdelioğlu şu bilgileri paylaştı: “Meksika, bağlantı elemanları sektöründe 2.8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Bu noktada payımız çok az. Bu pazarda büyümek için kat etmemiz gereken uzun bir yol var. İthalatın yüzde 30'unu Almanya'dan, yaklaşık yüzde 20'sini Fransa ve İtalya'dan, yüzde 20-25'lik kısmını Çin'den alıyorlar, yani Çin'in ithalattaki payı düşük. Düşük olduğu için katma değerli ürün üretip yüksek maliyetle alıyorlar. Bu yüzden bizim şansımız çok yüksek. Bununla birlikte Gümrük Birliği Anlaşması sebebiyle bizim vergilerimiz yüzde 3-5 arası, Çin'de ise yüzde 15. Bu bizim için büyük bir avantaj. Meksika B2B görüşmeler için de çok uygun bir yer. Acilen sektör toplantıları yapmalı ve hedef fuarları iyi tespit etmeliyiz, milli katılımlar düzenleyip bu fuarlara sanayici ve iş adamlarımızı göndermeliyiz”

Meksika'ya gidecek firmalara önerilerde bulunan BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “İspanyolca bilen bir tercümanın görüşmelerde yer alması işleri çok daha hızlandırır. Çok genç nüfus olmasına rağmen çok az İngilizce biliyorlar. Mümkünse katalog ve broşürlerde İngilizcenin yanında İspanyolca da bulundurmaları fayda sağlayacaktır. İspanyolca olan her doküman, broşür ve mail ile çok daha hızlı iletişime geçilebiliyor.”

YÜZDE 7’LİK BÜYÜME

İthalatı az yerli kullanımı fazla olan bir sektör olduklarına dikkat çeken Tecdelioğlu, “Daha çok yerli hammadde, yerli makina, yerli teknoloji kullanarak üretim yaptığımız için katma değerli bir sektörüz. BAKİEL sektörü olarak 1.3 milyar dolarlık ihracatımız var. BAKİEL ihracatta ilk 8 ayda yaklaşık yüzde 7 büyüme gösterdi. Bu büyüme daha çok Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ve yeniden açılan Rusya pazarı ile hareketlendi. Sektör olarak bu yılın tamamı için de yüzde 7 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.