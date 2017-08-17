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TMO'nun fındık alım fiyatı ile ilgili flaş açıklama

AA-Hurriyet.com.tr
17 Ağustos 2017 - 13:10Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 14:53

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 500 bin ailenin üretim yaptığı fındık fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önümüzdeki Pazartesi'den itibaren fındık alımına başlayacak. Alım fiyatı ise Levant kalite fındık için 10 lira olarak belirlendi. 2014-15 yıllarında fındığın üretici fiyatı 22 liraya kadar yükselmişti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "2017 sezonu fındık için de üreticilerimizin mağdur olmaması ve fındıkta fiyat istikrarı sağlanması için TMO aracılığıyla fındık alımı kararı verdik. 2017 ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, Levant kalite fındık için 10 lira fiyatla fındık alımına TMO önümüzdeki pazartesinden itibaren başlayacak." 

4 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Türkiye’de 550-600 bin hektar alan üzerinde fındık üretimi yapılıyor. Fındık Tanıtım Grubu’na göre doğrudan ve dolaylı olarak 4 milyon kişi fındık ile ilgileniyor.

Yıllar itibariyle fındık fiyatları
6.5 TL
2011 yılında fındık fiyatları

4.0 TL
2012 yılında fındık fiyatları

5.8 TL
2013 yılında fındık fiyatları

15.39 TL
2014 yılında fındık fiyatları

11.30 TL
2015 yılında fındık fiyatları

12.25 TL
2016 yılında fındık fiyatları

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Etiketler: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: , Fındık , Giresun
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