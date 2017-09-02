MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Bakan müjdeyi verdi: Devlet desteği geliyor

Bakan müjdeyi verdi: Devlet desteği geliyor

Hürriyet Haber
02.09.2017 - 07:44 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 07:44

4,5 aylık aranın ardından ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılara müjde de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’dan geldi.

Balıkçılar 4,5 aylık aranın ardından ‘Vira Bismillah’ diyerek yeni av sezonuna başladı. Ancak ilk gün çok sayıda tekne, Kurban Bayramı sebebiyle kıyıda kaldı. İstanbul’da balıkçılar, bayramın ikinci gününden itibaren denize açılacaklarını söyledi.

Balıkçılara müjde de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’dan geldi. Yeni av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Bakan Fakıbaba, “Göllerimiz ve barajlarımızda avcılık yapan tüm balıkçı tekneleri dahil, denizlerimizde faaliyet gösteren 10 metreden küçük balıkçı teknelerinin tamamı destekleme kapsamına alınacak. Avcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması karşılığında, gemi başına, boylarına göre 500 TL-1000 TL arasında destekleme ödemesi yapılacak. Bu yıl yine ilk defa çipura ve levrek stoklarını desteklemek amacıyla, Akdeniz’deki lagünlerimizden binlerce levrek ve çipura balığı denizlerimize bırakıldı” dedi.

Etiketler: balıkçılar , balık sezonu , av sezonu
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri