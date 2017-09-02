Bakan müjdeyi verdi: Devlet desteği geliyor

Balıkçılar 4,5 aylık aranın ardından ‘Vira Bismillah’ diyerek yeni av sezonuna başladı. Ancak ilk gün çok sayıda tekne, Kurban Bayramı sebebiyle kıyıda kaldı. İstanbul’da balıkçılar, bayramın ikinci gününden itibaren denize açılacaklarını söyledi.

Balıkçılara müjde de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’dan geldi. Yeni av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Bakan Fakıbaba, “Göllerimiz ve barajlarımızda avcılık yapan tüm balıkçı tekneleri dahil, denizlerimizde faaliyet gösteren 10 metreden küçük balıkçı teknelerinin tamamı destekleme kapsamına alınacak. Avcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması karşılığında, gemi başına, boylarına göre 500 TL-1000 TL arasında destekleme ödemesi yapılacak. Bu yıl yine ilk defa çipura ve levrek stoklarını desteklemek amacıyla, Akdeniz’deki lagünlerimizden binlerce levrek ve çipura balığı denizlerimize bırakıldı” dedi.