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Hürriyet >Ekonomi>Bakan Ağbal: Önemli olan kurda istikrar

Bakan Ağbal: Önemli olan kurda istikrar

REUTERS
14.09.2017 - 11:39 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 11:42

Maliye Bakanı Naci Ağbal "Ekonomi 2017 sonunda rahat bir şekilde yüzde 5'in üzerinde büyüyecek, büyümedeki ivme vergi indirimlerinin devam etmesini gerekli kılmıyor" dedi. Dolar kuru ile ilgili tartışmalar devam ederken Bakan Ağbal, 'Türkiye ekonomisi için önemli olan kurda istikrar" şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, A Haber canlı yayınında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*Şu anda öncü göstergelere göre üçüncü çeyrek büyümesi güçlü gelecek, ekonomi 2017 sonunda rahat bir şekilde yüzde 5'in üzerinde büyüme gösterecek

*OVP'yi hazırlıyoruz, bu yıl için yüzde 4.4 olan büyüme beklentisini yukarı revize edeceğiz

Danışmanların polemiğiDanışmanların polemiği

*Ekonomi yönetimi olarak faiz oranlarının aşağı gelmesini sağlayacak tedbirleri almak bizim sorumluluğumuz

*Gerek bizim çalışmalarımız gerek bankaların atacağı adımlar ve enflasyonun da aşağı gelmesiyle faiz oranları aşağı gelecektir

*Türkiye ekonomisi için önemli olan kurda istikrar; son altı aydır finansal piyasalar gayet olumlu, iyi gidiyor,

*16 Nisan sonrasında oluşan siyasi belirginlik ve ekonomide gelinen nokta kurdaki istikrarsızlığı ortadan kaldırdı

*Son 6 aydır finansal piyasalar gayet olumlu, borsa yukarı, olağanüstü koşulların getirdiği yüksek kur indi; kura ilişkin tahmin söylemek yanlış

*Mobilya, beyaz eşya ve konutta vergi indirimleri geçici vergi indirimleridir, indirimler amacı karşıladı

*Önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz kamu maliyesinde disipline devam etmek

*Şu anda büyümede yakalanan ivme bu indirimlerin devam etmesini gerekli kılmıyor

*KDV'de yüzde 18 genel oranında indirim planlamıyoruz

*2017 yıl sonuna kadar vergilerle ilgili bir düzenleme yapma planımız yok

*Ekonomik realitelerle uygun olmayan vatandaşın gerçekten katlanamayacağı durumlara ilişkin alınması gereken bir tedbir var mı buna bakıp teknik çalışmasını yaptıktan sonra bunu hükümete sunarız

*Eğer bu konuda vatandaşın olağanüstü bir yükselişle karşılaşmasına neden olan bir gelişme varsa bunu kontrol altına alacak bir düzenleme de yaparız ama önce resmi bütün olarak görmek lazım

Etiketler: 2017 yıl sonu , Maliye Bakanı Naci Ağbal , Ekonomi yönetimi
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