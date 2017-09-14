Bakan Ağbal: Önemli olan kurda istikrar

Maliye Bakanı Naci Ağbal, A Haber canlı yayınında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*Şu anda öncü göstergelere göre üçüncü çeyrek büyümesi güçlü gelecek, ekonomi 2017 sonunda rahat bir şekilde yüzde 5'in üzerinde büyüme gösterecek

*OVP'yi hazırlıyoruz, bu yıl için yüzde 4.4 olan büyüme beklentisini yukarı revize edeceğiz

*Ekonomi yönetimi olarak faiz oranlarının aşağı gelmesini sağlayacak tedbirleri almak bizim sorumluluğumuz

*Gerek bizim çalışmalarımız gerek bankaların atacağı adımlar ve enflasyonun da aşağı gelmesiyle faiz oranları aşağı gelecektir

*Türkiye ekonomisi için önemli olan kurda istikrar; son altı aydır finansal piyasalar gayet olumlu, iyi gidiyor,

*16 Nisan sonrasında oluşan siyasi belirginlik ve ekonomide gelinen nokta kurdaki istikrarsızlığı ortadan kaldırdı

*Son 6 aydır finansal piyasalar gayet olumlu, borsa yukarı, olağanüstü koşulların getirdiği yüksek kur indi; kura ilişkin tahmin söylemek yanlış

*Mobilya, beyaz eşya ve konutta vergi indirimleri geçici vergi indirimleridir, indirimler amacı karşıladı

*Önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz kamu maliyesinde disipline devam etmek

*Şu anda büyümede yakalanan ivme bu indirimlerin devam etmesini gerekli kılmıyor

*KDV'de yüzde 18 genel oranında indirim planlamıyoruz

*2017 yıl sonuna kadar vergilerle ilgili bir düzenleme yapma planımız yok

*Ekonomik realitelerle uygun olmayan vatandaşın gerçekten katlanamayacağı durumlara ilişkin alınması gereken bir tedbir var mı buna bakıp teknik çalışmasını yaptıktan sonra bunu hükümete sunarız

*Eğer bu konuda vatandaşın olağanüstü bir yükselişle karşılaşmasına neden olan bir gelişme varsa bunu kontrol altına alacak bir düzenleme de yaparız ama önce resmi bütün olarak görmek lazım