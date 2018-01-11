Bakan açıkladı... Kanal İstanbul'da geri sayım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

KAMYON POLEMİĞİ

CHP'nin verdiği geçiş ücreleri gerçeği yansıtmıyor. Otoyol ücreti 38 lira 75 kuruş, köprü ücreti geliş gidiş 30 lira toplamda 60 lira arkadaşlar buna 82 lira dedi, bu TIR'lar için geçerli. Kamyonu diye TIR'ı gündeme getirirseniz yanılırsınız. Bu polemiklerin hiç birine gerek yok kamyoncumuzunda, çalışanında, kamyon sahibininde, yolcularında rahat olması için bu yolları yapıyoruz.

3. HAVALİMANI

3 Havalimanı'nda şu an yüzde 78 lere geldik, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde açmayı planlıyoruz. Şubat ayı içerisinde piste uçakla ineceğiz. Burası açıldığında Atatürk Havalimanı tamamen buraya taşınacak. Havalimanında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verilecek. Burası İstanbul'a nefes aldıracak bir yer olacak, orayı mevcut haliyle hizmete sunacağız. 5 ayrı bağlantı ile havalimanına ulaşılabilecek. Gayrettepe'den 3. Havalimanı'na metro çalışmalarımız başladı hedefimiz 2019 da tamamlamak , 3 havalimanını aynı şekilde Marmaray'a bağlıyacağız.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Amacımız dengeli bir yapıyı oluşturmak, doğru ve kaliteli hizmeti verebilmekti, bunu yaptık. Sektörün talepleri, bizim değerlendirmelerimiz sonucunda bir yenilik yapma gereği duyduk. Uluslararası yük ve yolcu taşıyan araçlar için 10 yaş sınırı var bu olmazsa olmaz. Sürücülerimiz için 63 yaş sınırı vardı, biz bunu 65 yaşa çıkardık. Her yıl belli bir saat güvenli sürüş eğitimi alması zorunluluğunu getirdik. Belge ücretlerini yarı yarıya düşürdük, iptal edilme şartlarını azalttık, iptal edilenler için tekrar alabilme hakkı getirdik. SRC belgesi alma süresi 1,5 ay kadar sürüyordu. 40 lira ücreti vardı bunu 20 liraya düşürdük. İşlemlerde e-Devlet üzerinden 5 dakika sürüyor. Vatandaş belgeyi yanında taşımasına gerek yok, kolluk kuvvetleri denetim yaptığı sırada kimlik numarasını vermesi yeterli oluyor bu büyük bir kolaylık.

E DEVLET'TE YENİ DÜZENLEME

Bu yıl kamu kurumlarındaki tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KANAL İSTANBUL

5 Alternatif üzerinde çalışıldı ve çalışmalar tamamlandı, Kanal İstanbul projemizde çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bir kaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmayı kentsel dönüşüm ile çözeceğiz.