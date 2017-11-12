Bahtiyar Ölmez oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri

Eğlenceli tanıtımlarıyla dikkat çeken Bahtiyar Ölmez’in oyuncu kadrosu ve karakterleri merak konusu oldu. İlk bölümü sosyal medyaya da konu olan Bahtiyar Ölmez’in başrollerini başarılı oyuncu Yetkin Dikinciler, uzun süredir ekranlardan uzak olan Hande Subaşı ve Yaprak Dökümü dizisiyle kalpleri fetheden usta oyuncu Güven Hokna paylaşıyor. Üçlüye kadroda Orhan Aydın, Serkan Kuru ve Semih Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.
BAHTİYAR ÖLMEZ OYUNCULARI
Yetkin Dikinciler - Bahtiyar Ölmez
Kestirmeden zengin olup etrafındakilere yardım etmek ve ailesiyle birlikte zengin hayatı yaşamak Bahtiyar'ın en büyük hayalidir. Mezar taşı satan babasının mermerci dükkanında çalıştıktan sonra cenaze arabası şoförlüğüne girmiştir ama hep kirişi kırmanın peşindedir.
Hande Subaşı - Aylin
Aytekin abinin kızıdır. Çok güzel olduğu kadar da gururuna düşkündür. Gururu için yapmayacağı şey yoktur. İnatçı ve kararlıdır. İç mimardır. Aytekin abinin kızı olması herkesin ona kolayından yaklaşamamasına neden olur. Zamanla Bahtiyar'a aşık olacaktır.
Güven HoknaLatife Çakar
Rıfat'ın annesidir. Huysuzdur. Unutkanlık sorunu yaşamaktadır. Oğlu Rıfat'ı bile kimi zaman tanımadığı olmuştur. Kimi zaman Tahir ve Aylin'i de unutup, "kim bunlar" diye sorar. Burnunu sokmadığı şey yoktur.
Orhan AydınAytekin Yavuz
Yeraltı dünyasının baronu. Prensip sahibi. Acımasız ama ilkeli. İşine duygularını karıştırmaz. Oğlu vaktiyle baskılarına dayanamamış intihar etmiştir. Bunu Aylin'den başka kimse bilmez. Kimsenin bilmesine de izin vermez. Bu nedenle Aylin ne yaparsa yapsın hiç sorgulamaz. Fuat'ı bırakıp Rıfat'la evlendiğini öğrendiğinde tepkisi sadece "hayırlı olsun"dan ibarettir. Ne ki, Aylin'in dul ve çocuklu Rıfat'la evlenmesine anlam veremez.
Serkan KuruFuat
Fuat, silah kaçakçılığıyla yer altı dünyasında kendine yer edinmiştir. Hiçbir kuralı yoktur. Acımasızdır. Baba Rıfat'la kıyasıya bir rekabet içindedir. Yeraltı dünyasının hakimi olmasına yegane engel olarak Rıfat'ı görür. Rıfat'ı ortadan kaldırdığında Aytekin abinin kendisine icazet vereceğini ve yeraltı dünyasında hakimiyet kuracağını düşünür. Aytekin abinin yanında büyümüştür. Nerdeyse manevi oğlu gibidir. Sinsi, ikiyüzlü bir adamdır. Ağzı iyi laf yapar. Aylin'i uzun süre kandırmayı başarmıştır ancak Aylin'i aldatırken yakalanınca ilişkileri bitmiştir.
Semih ÖztürkCaner
Fuat'ın kardeşidir. İyi eğitim almış yakışıklı, abisinin aksine nazik bir delikanlıdır. "Fuat'ın kardeşi" olarak anılmaktan hiç hoşlanmaz. Mafya aleminden nefret eder. Özgürlüğüne düşkündür. Parasıyla övünmeyi sevmez. Nuran'ın aksine mütevazi olmaktan hoşlanır. Nuran'la kurduğu ilişki onu Baba Rıfat rolü oynayan Bahtiyar Ölmez'le karşı karşıya getirecektir.
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