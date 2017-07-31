 Bağımlı bir karakter olmanın size kaybettireceği 6 şey

Hızlı karar alamazsınız
Eğer sürekli olarak başka kişilere bağımlı bir şekilde yaşamaya devam ederseniz karar verme hızınız düşmeye başlayarak, karar verme mekanizmanız çöküşe geçecektir. Bir süre sonra herhangi bir karar vermeniz durumunda, yaptığınız şeyin yanlış ve hatalı olduğunu düşünmeye başlayacaksınız.
Hayır dememeye başlarsınız
Bağımlı bir karaktere sahipseniz; uzun süre hayır diyemediğiniz için ‘hayır’ kelimesini hiçbir zaman kullanamazsınız. Haksızlık ve yanlışlık görseniz bile buna sinirlenir fakat sesinizi çıkartamazsınız.
Kendinizi ifade edemezsiniz
Sürekli olarak başka birine bağımlı yaşamak ifade zorluklarına yol açabilir. Çünkü sahnede sizin yerinize bir başkası vardır ve siz kararlarınızı, ifadelerinizi bu insan üzerinden gerçekleştirirsiniz. Bu da bir süre sonra ifade zorluklarına yol açabilir.
Güven eksiklikleri yaşamaya başlarsınız
Eğer bağımlı bir karaktere sahipseniz, kendinize güvenmezsiniz ve kendinizi yetersiz bulursunuz. Bu yüzden muhabbete bir katkıda bulunmaktan ziyade, sessiz kalmayı veya sorgulamadan direkt olarak katılmayı seçersiniz.
Sürekli olarak bağımlı bir karakter olmak için yeni bir arayışa başlarsınız
Bağımlı bir karaktere sahip olmak, bağımlılık kurulan kişi ile ilişki bittikten sonra yeni arayışlar içine girmek demektir. Bu durumlarda hassaslık ve tahammülsüzlük artar. Tek başınıza kalmanız yaşanılan bu duygular doğrultusunda bağımlı olunabilecek yeni karakterlere ihtiyaç duymanız anlamına gelir.
Sürekli olarak terk edilme korkusu yaşarsınız
Bağımlı karakterler, bağımlı oldukları kişiler ile ilişkileri boyunca terk edilme korkusu içinde yaşarlar. Bu da sürekli olarak bağımlı olunan karakterde olumsuzluk aramak anlamına gelir. Bu olumsuz davranışlar sizle ilgili olmasa bile kendinize mutlaka bir pay çıkaracağınız anlamına gelir.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün