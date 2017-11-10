Baba olacağını sette öğrendi

Yapımcılığını Limon Film, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu'nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi, Bordo Bereliler'e mensup bir timin destansı hikayesini anlatıyor. Dizide Astsubay Üstçavuş Galip Aygün rolüyle ekranlarda yer alan ve 11 Eylül 2016 tarihinde Gizem Vatanoğlu ile evlenen başarılı oyuncu, baba olacağı haberini çekimler sırasında aldı. Eskişehir'in farklı bölgelerinde devam eden çekimler sırasında eşinin hamile olduğunu öğrenen Vatanoğlu, artık her şeyin daha güzel olacağını dile getirdi.

"Böyle bir işte oynamak her erkeğin hayalidir"

Bahadır Vatanoğlu, Eskişehir'i çok beğendiğini ve yaptıkları işi sevdiklerini belirtti. Soğuğa alışmakta zorlandıklarını aktaran Vatanoğlu, "Zor bir iş çekiyoruz, yoğun yorucu bir iş çekiyoruz. Sürekli de kırsalda, çatışmada, dağlardayız. O yüzden bir yandan çok keyifli, çok isteyerek geldik. Çünkü her erkeğin hayalidir herhalde böyle bir işte oynamak. İşte helikoptere bineceğim, çatışmaya gireceğim filan. O yüzden çok isteyerek geldik, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biz de heyecanla kışı bekliyoruz. Ben şaşırdım ilk başta dizinin Eskişehir’de olacağını duyduğumda. Hiç beklemiyorsun çünkü Eskişehir, hani asker işi ve Eskişehir ne alaka gibi bir şeyi vardı. Ama inanın geldikten sonra çok yakın köyleri var, çok yakın kırsalları var. Eskişehir’in dağlık alanı gördükten sonra çok şaşırdık. Yani hemen hemen birçok Eskişehirli'nin görmediği yerleri gördük ve gittik. Bence büyük bir avantaj, çünkü hem merkeze yakın yarım saat, 45 dakikada en fazla gidiyoruz çekim yapacağımız yerlere. O anlamda çok iyi yani yakınlık olması. Set bitince hemen otelimize gidiyoruz. Kırsal alanların merkeze yakın olması bizim için iyi oldu açıkçası" ifadelerini kullandı.

"Eşimin hamile olduğu haberini aldık"

Eşinin ve ailesinin İstanbul'da yaşadığını ve bunun kendileri için zorluk çıkardığını anlatan Bahadır Vatanoğlu, birkaç gün önce mutlu bir haber aldığını dile getirdi. Baba olacağını açıklayan oyuncu, şunları aktardı:

"Ben daha 1 senelik evliyim, yeni sayılırım. Mart’ta çekimlere başladık burada, Eylül’de evlenmiştim. Daha bir senem olmadan ben Eskişehir’e geldim. Eşim de bir yandan çalıştığı için böyle çok zor görüşüyorduk. Burası geçen sezon daha yoğundu. Çok zorluk çektik açıkçası. Tam evlendik artık kendi evimiz, işte bir hayatımız derken böyle bir iş geldi. Bence kaçırılmayacak ve özel de bir iş, o yüzden konuşup böyle beraber karar alıp, ‘Tabii ki gitmelisin’ deyip hep arkamda oldu. Hep yanımda oldu sağ olsun. Biraz böyle zorluk yaşıyoruz ama en azından değen bir iş yapıyoruz. O biraz içimizi rahatlatıyor. İşte biz de şimdi yeni bir haber aldık. Bunu ilk kez burada yayınlıyorum. Eşimin hamile olduğu haberini aldık. Şimdi burası daha zor oldu benim için. Bu arada daha rahat etsin, dinlensin diye eşim, işten çıktı. Tabii ki gelebildiği sürece o geliyor yanıma. Ama onun dışında zaten ondan ayrı kalmak zordu. Şimdi bir de bebek haberini alınca daha zor oldu. Zaten anne-baba, ağabeyler, yeğenler hani bunların özlemini bir de böyle bir bebek özlemi gelince daha zor oluyor, ama işimiz bu yapacak bir şey yok."