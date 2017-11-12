Ayşegül Doğan, Alışveriş Melekleri’nin üç koçundan biri oldu. Moda programlarının fenomen yarışmacısı Ayşegül Doğan, bu kez koçluk yaptığı yarışmacısıyla birlikte jüri üyelerinin belirlediği konsept ve bütçeye göre tarzını yaratacak ve günün en yüksek puanı almaya çalışacak. Peki Ayşegül Doğan kimdir, kaç yaşında?

İşte Benim Stilim All Star yarışmacılarından Ayşegül Doğan birinci sezonda izleyicinin tanıştığı bir isimdi. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katılmıştı. Sunuculuğunu Öykü Serter‘in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez‘in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Ezgi Baylar, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Nur Bozar, Özlem Özden, Roza Şake, Sara Ayşem Koçoğlu, Tuğçe Ergişi, Meltem Keklik ile yarıştı. 1992 İstanbul doğumlu olan Ayşegül Melisa Doğan, bir butik işletiyor.