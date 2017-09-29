Kutsi, uğruna oyuncu iki çocuğunun annesi Sinem Bayraktutar'dan boşandığı Feyza Çıpa'dan geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ayrılşmıştı.

Evlenecekleri konuşulan çiftten Feyza Çıpa, ayrılıkla ilgili olarak "Ayrıldığımız doğru. 4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık. Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük ve medenice ayrılık kararı aldık. Başka unsurlar bu kararımızda etkili olmadı” demişti.

Ancak ayrılık kısa sürdü ve çift barıştı.

Kutsi, barış haberni Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına "Çatlamış kayaların arasından çiçek yeşerten Allah, kırılmış hayallerinin içinden ne güzellikler çıkartır... Mesela yaslandığın omuzda yaşlanmak...Mesela hayal kadar güzel...Mesela gerçek kadar kalıcı..." notunu düştü.