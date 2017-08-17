AYM'den sendikal etkinlik cezasına vize

AYM, mesai saatlerinde sendikal etkinliğe katılan devlet memuruna idari cezayı örgütlenme özgürlüğünün ihlali niteliğinde görmedi ve bireysel başvuruyu reddetti.



AYM kararına göre, bir memur, bağlı bulunduğu sendikanın etkinliğine çalışma saatleri içinde katıldı ve hakkında “uyarma” cezası verildi. Açtığı davalarının reddinin ve yargısal sürecin tamamlanmasının ardından memur, AYM’ye 2014’te bireysel başvuruda bulundu.



Başvurucu memur mesai saatlerinde sendikal etkinliğe katıldığı için idare tarafından verilen “uyarma” cezasının “örgütlenme özgürlüğünün ihlali” niteliğinde olduğunu iddia etti. AYM, başvuruyu “örgütlenme özgürlüğünün” ihlali açısından değil “toplantı hakkı” yönünden değerlendirdi. AYM, başvuruyu “kabul edilemez” buldu.