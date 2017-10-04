Ayhan Aşan’ın kızı: Babam tazminatı ödemek için...

Artık Susma canlı yayınına katılan Ayhan Aşan'ın kızı Büşra yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Babasının yaşadıkları evi ellerinden almaya çalıştığını ifade eden Büşra, ‘Ben, babamla baba kız olarak konuşamadığım için buradayım. Benim çocukluğum elinden alındı. Annemle boşanmaları sonuçlandı. Boşandıktan sonra annem manevi tazminat talebinde bulundu. Babam bizi oturduğumuz evden çıkarmak istiyor. Babam evi satışa çıkararak annemin tazminatını o şekilde ödemek istiyor. Babamla buluştuğumuzda annem hakkında ithamlarda bulundu. Anneme söylediği ithamlara, abimin adına buradayım. Her şeyden önce bir gönül kırgınlığım var. Kopuk bir baba-kızız. Aramıza sürekli insanlar giriyor, konuşurken hep başkaları konuşuldu. ‘ dedi.



Otizmli abisinin babasına daha çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Büşra’nın ‘Babamın bende cep telefonu yok, ben babama ulaşamıyorum, belki siz ulaşabilirsiniz. ‘ sözleri program sunucularu Seda Sayan ve Uğur Arslan’ı şaşırttı.

İDDİALARI AVUKATIYLA YALANLADI



Canlı yayına bağlanan Ayhan Aşan’ın avukatı ise iddiaları yalanlayarak şunları söyledi: ‘Ayhan Bey, 18 yaşına kadar nafakasını ödemiştir. Ayhan Bey bir ev almıştır, ancak Selma Hanım mal kaçırarak bu evi bir önceki evliliğinden olan Uğur isimli oğluna vermiştir. '



